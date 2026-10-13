रणबाली: बिना किसी कट के पास हुई विजय-रश्मिका की फिल्म, सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी; 'जेलर 2' से होगा क्लैश

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बिना किसी कट के मिली फिल्म को मंजूरी

'आकाशवाणी' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'रणबाली' को सेंसर बोर्ड ने बिना किसी कट के मंजूरी दे दी है। हालांकि, फिल्म के सर्टिफिकेट और रिलीज से जुड़ी अन्य जानकारियों का अभी इंतजार है।

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विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म 'रणबाली' इन दिनों चर्चा में है। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह है। इसी बीच खबर है कि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से यू/ए सर्टिफिकेट मिल गया है। खास बात यह है कि फिल्म बिना किसी कट के पास हुई है।