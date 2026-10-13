जेलर 2: रिलीज के पहले ही छाया रजनीकांत का जादू, फैंस ने मंदिर में की अगली फिल्म की सफलता की कामना

फैन ने बताया क्या थी योजना

रजनीकांत के प्रशंसक संघ के पदाधिकारी राजी ने उत्सव के बारे में बताया कि समय बीतने के बावजूद सुपरस्टार की लोकप्रियता बेजोड़ बनी हुई है। उन्होंने कहा, ‘चाहे कितने भी साल बीत जाएं, हमारे रजनीकांत फिल्म उद्योग में सुपरस्टार बने हुए हैं। उनकी फिल्म ‘जेलर 2’ 15 तारीख को रिलीज होने वाली है। हमने आज विनयगर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की, दीपक जलाए और प्रार्थना की, फिल्म की शानदार सफलता की कामना की। प्रशंसकों ने रजनीकांत के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना की और उनके दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना की।’