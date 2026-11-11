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प्रिया भवानी शंकर: अभिनेत्री ने बॉयफ्रेंड राजवेल राज संग रचाई शादी, सामने आए सेरेमनी के फोटो और वीडियो

Wed, 11 Nov 2026 03:38 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 11 Nov 2026 03:38 PM IST
सार

  • अपनी शादी के दिन प्रिया पारंपरिक लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं।
  • एक दशक से भी ज्यादा समय तक साथ रहने के बाद, प्रिया और राजवेल ने अपने रिश्ते को नया आयाम दिया है।
  • प्रिया पहले पत्रकार थीं, बाद में वह टेलीविजन और फिर फिल्मों की दुनिया में आ गईं। 

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Priya Bhavani Shankar marries boyfriend Rajvel Raj in dreamy ceremony video viral
प्रिया भवानी शंकर की शादी - फोटो : एक्स
अभिनेत्री प्रिया भवानी शंकर ने अपने लंबे समय के बॉयफ्रेंड राजवेल राज के साथ शादी कर ली है। सोशल मीडिया पर शादी समारोह के वीडियो सामने आए हैं, जिसमें जश्न की झलक देखने को मिल रही है। वीडियो के सामने आते ही फैंस की ओर से इस जोड़े को बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई है।
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Priya Bhavani Shankar marries boyfriend Rajvel Raj in dreamy ceremony video viral
प्रिया भवानी शंकर की शादी - फोटो : एक्स
कैसा है प्रिया-राजवेल का लुक?
प्रिया और राजवेल की शादी के जश्न का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभिनेत्री पारंपरिक लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने बहुत कम गहने पहने और उनके बाल भी एक साधारण हेयरस्टाइल में हैं। वहीं राजवेल सफेद शर्ट और धोती में काफी सादे और शालीन लुक में नजर आए।
Priya Bhavani Shankar marries boyfriend Rajvel Raj in dreamy ceremony video viral
प्रिया भवानी शंकर की शादी - फोटो : एक्स
दुल्हन की सहेलियों के साथ राजवेल
वीडियो में राजवेल को दुल्हन की सहेलियों के साथ प्रिया की ओर आते हुए देखा जा सकता है। वीडियो के अंत में यह नया जोड़ा एक-दूसरे को गले लगाता है, जिससे उनके इस निजी और खास जश्न की एक झलक मिलती है।
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प्रिया भवानी शंकर की शादी - फोटो : एक्स
एक दशक तक साथ रहे प्रिया-राजवेल
एक दशक से भी ज्यादा समय तक साथ रहने के बाद, प्रिया और राजवेल ने अब अपने रिश्ते को एक नया मोड़ दिया है। उनकी शादी की खबर तब आई है, जब कुछ महीने पहले ही ऑनलाइन उनकी सगाई को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि, इस जोड़े ने अपने निजी समारोह की जानकारी काफी हद तक गुप्त रखी थी।
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प्रिया भवानी शंकर की शादी - फोटो : एक्स
कब हुई प्रिया-राजवेल की मुलाकात?
कहा जाता है कि प्रिया और राजवेल की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। वह एक दशक से भी ज्यादा समय से साथ हैं। अगस्त 2026 में अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर राजवेल के साथ एक तस्वीर शेयर की थी, जिससे उनकी सगाई की अफवाहें शुरू हो गईं।
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