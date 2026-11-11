जीवा सुब्रमण्यम: ट्रांसजेंडर होने की वजह से छोड़ा घर, दिवाली पर झेलीं तन्हाइयां, अब 'डोरोथी' ने बदली जिंदगी

स्टार जीवा सुब्रमण्यम के लिए कई साल तक दिवाली खुशियों का नहीं, बल्कि अकेलेपन और दर्द का त्योहार रहा। ट्रांसजेंडर पहचान के चलते घर छोड़ने के बाद से ही उनके लिए दिवाली मुश्किलों भरी हो गई थी। वह त्योहार के चार दिन खुद को घर में बंद रखती थीं और किसी से मिलना-जुलना पसंद नहीं करती थीं।

हालांकि, इस साल उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। फिल्ममेकर कार्तिक सुब्बाराज की फिल्म 'डोरोथी' में उनके काम को मिले प्यार और तारीफों ने उन्हें कई साल बाद दिवाली मनाने की वजह दी।जीवा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट शेयर कर अपने पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि जब वह अपनी पहचान को समझने की कोशिश कर रही थीं, तब दिवाली से चार दिन पहले ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। यह उनके जीवन का बेहद दर्दनाक दौर था, जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी।

खुद को घर में बंद रखती थीं जीवा

जीवा ने अपने पोस्ट में लिखा, 'हर साल दिवाली आने से पहले मैं चावल और दाल जैसी जरूरी चीजें खरीदकर रख लेती थी, ताकि चार दिन तक घर से बाहर निकलने की जरूरत न पड़े। त्योहार के दौरान मैं घर के अंदर रहती थी, दरवाजे बंद रखती थी और लोगों से मिलने से बचती थी। सिर्फ फिल्म की शूटिंग के लिए बाहर निकलती थी, बाकी चार दिन पूरी तरह अकेले बिताती थी। लेकिन इस साल मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है।'



डोरोथी ने बदली जीवा की जिंदगी

जीवा ने इस बदलाव का श्रेय फिल्म 'डोरोथी' और इसके निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज को दिया। उन्होंने बताया कि फिल्म में उनके काम को मिली पहचान के बाद दुनियाभर से लोगों ने उन्हें जन्मदिन और दिवाली की शुभकामनाएं दीं। इतना ही नहीं, इस बार उन्होंने पहली बार अपना जन्मदिन खुद के साथ मनाया और अपने लिए केक खरीदा।



उन्होंने लिखा, 'मैं एक दुकान पर गई, केक खरीदा, उसे काटा और अकेले ही उसका आनंद लिया। यह भले ही एक छोटी-सी बात लगे, लेकिन मेरे लिए इससे बहुत खुशी मिली।'