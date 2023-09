Prakash Raj: प्रकाश राज ने कन्नड़ लोगों की ओर से सिद्धार्थ से मांगी माफी, 'चिक्कू' इवेंट में हुआ था हंगामा

बेंगलुरु में साउथ फिल्म अभिनेता सिद्धार्थ की आगामी फिल्म 'चिक्कू' के लिए रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर्नाटक रक्षण विदिके स्वाभिमानी सेना के सदस्यों द्वारा बाधित किया गया। इसके कुछ घंटों बाद अभिनेता और राजनेता प्रकाश राज ने सिद्धार्थ से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। यह घटना तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के कारण हुई।

Instead of questioning all the political parties and its leaders for failing to solve this decades old issue.. instead of questioning the useless parliamentarians who are not pressurising the centre to intervene.. Troubling the common man and Artists like this can not be… https://t.co/O2E2EW6Pd0