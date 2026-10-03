लंबोदर 2.0: अब रोबोट निभाएगी लीड रोल, कन्नड़ सिनेमा करने जा रहा नया प्रयोग; जानें किस विषय पर होगी फिल्म

ಹೊಸತನದತ್ತ ಸದಾ ನನ್ನ ತುಡಿತ

ಎಂದಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆಗಳಿರಲಿ ..

ಚಿತ್ರ :: #LAMBODHARA2.0



Meet JIA — a humanoid robot developed by Machani Robotics in Bengaluru.



For the first time in Indian cinema, a real humanoid robot plays a character on screen in Lambodhara 2.0.



JIA isn’t CGI.… pic.twitter.com/ILDcxxAcG3 — ಸುನಿ /SUNI (@SimpleSuni) September 22, 2026

फिल्म की शूटिंग जनवरी में शुरू हुई थी और निर्देशक सिंपल सुनी ने हाल ही में इसे पूरा किया है। किरदारों को पेश करते हुए, निर्देशक सिंपल सुनी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म के ह्यूमनॉइड रोबोट की एक झलक भी शेयर की है। पोस्ट के कैप्शन में सुनी ने लिखा 'मिलिए जिया से, जो बेंगलुरु की मचानि रोबोटिक्स की तरफ से विकसित एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। भारतीय सिनेमा में पहली बार, 'लंबोदर 2.0' में एक असली ह्यूमनॉइड रोबोट पर्दे पर एक किरदार निभा रहा है। जिया कोई एक्टर नहीं है, जो रोबोट का रोल कर रही है। वह रोबोट है। भारतीय सिनेमा के भविष्य में आपका स्वागत है।'मेकर्स ने अभी फिल्म की रिलीज डेट का एलान नहीं किया है।