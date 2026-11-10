शरणागति: इस्कॉन के संस्थापक के जीवन पर बनेगी फिल्म, होम्बले फिल्म्स ने किया एलान, इस नई तकनीक का होगा इस्तेमाल

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विज्ञापन कई मशहूर फिल्में देने वाला प्रोडक्शन हाउस होम्बले फिल्म्स नई फिल्म 'शरणागति' लेकर आ रहा है। इस प्रोडक्शन हाउस ने पहले 'केजीएफ', 'सालार' और 'कांतारा' जैसी फिल्में बनाई हैं। 'महावतार नरसिम्हा' इसी बैनर के तहत बनी है। फिल्म 'शरणागति' एक एनिमेशन फिल्म है। इसे अत्याधुनिक एआई मोशन कैप्चर तकनीक की मदद से तैयार किया गया है।

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किस पर आधारित होगी फिल्म?

होम्बले फिल्म्स ने ट्रांसेंडेंटल फिल्म्स के साथ एनिमेटेड फिल्म ‘शरणागति- द लाइफ ऑफ अ सरेंडर्ड सोल’ की घोषणा की है। यह फिल्म इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) के संस्थापक-आचार्य, ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जीवन की यात्रा पर आधारित होगी। इसमें दर्शक आध्यात्मिक मिशन के लिए उनके समर्पण को देख सकेंगे।

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श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति का संदेश दिया

यह फिल्म श्रील प्रभुपाद की जीवन यात्रा को दिखाएगी। 69 साल की उम्र में 1965 में उन्होंने भारत से अमेरिका की यात्रा की थी। इस दौरान वह अपने साथ भगवद्गीता की शिक्षाएं और भगवान कृष्ण का संदेश लेकर गए थे। अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने एक ऐसा मिशन शुरू किया, जिसके जरिए दुनिया भर में लाखों लोगों तक कृष्ण भक्ति का संदेश पहुंचा। उनका जीवन अटूट आस्था, समर्पण, संघर्ष और निस्वार्थ सेवा की मिसाल है।