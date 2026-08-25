कभी फिल्म बनाने के लिए नहीं मिल रहे थे प्रोड्यूसर्स, आज रिलीज हुई 600 करोड़ की फिल्म; कौन है यह निर्देशक?

यश ने किया भरोसा

आगे गीतू ने उस वक्त के बारे में बताया जब वह 'टॉक्सिक' बनाना चाहती थीं। उन्होंने कहा, ‘मैंने खुद से कहा कि मैं देश की सबसे बड़ी फिल्म करने जा रहा हूं जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सबसे बड़ा स्टारडम होगा। मेरा यह सपना सिर्फ यश की बदौलत सच हुआ है। उन्होंने ही मुझ पर भराेसा जताया।'



गीतू ने आगे कहा, 'आज मैं कह सकती हूं कि दुनिया के सभी लोगों में से, बचपन से लेकर अब तक की मेरी इस यात्रा पर अगर किसी ने मुझ पर भरोसा किया, तो वह यश थे। मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकती।'