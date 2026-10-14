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जेलर 2: '76 की उम्र में भी जादू कर रहे हैं', फिल्म रिलीज से पहले म्यूजिक कंपोजर ने क्यों की रजनीकांत की तारीफ?

Wed, 14 Oct 2026 02:26 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 14 Oct 2026 02:26 PM IST
सार

Jailer 2: 'जेलर 2' के म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध ने रजनीकांत की जमकर तारीफ की है। उनके मुताबिक काफी उम्र हो जाने के बावजूद रजनीकांत इतिहास रच रहे हैं।
 

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Anirudh Ravichander makes special post for Rajinikanth ahead of Jailer 2 release
अनिरुद्ध, रजनीकांत - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने 'जेलर 2' की रिलीज से पहले रजनीकांत की तारीफ की है। उन्होंने सुपरस्टार का अलग-अलग पीढ़ियों के दर्शकों के साथ बने लंबे समय के जुड़ाव के बारे में बात की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन यादगार पलों के बारे में बात की, जो रजनीकांत ने अपने फैंस को दिए हैं।
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रजनीकांत को लेकर क्या बोले नेल्सन?
नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी 'जेलर 2' 15 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। अनिरुद्ध, जो दूसरे भाग के लिए भी कंपोजर के तौर पर लौट रहे हैं, ने एक प्यारा सा कैप्शन लिखा 'एक सूरज। एक चांद। और एक।' अनिरुद्ध ने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे रजनीकांत इंडस्ट्री में दशकों बिताने के बाद भी अपनी फिल्मों को लेकर उत्साह बनाए रखते हैं।
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Anirudh Ravichander makes special post for Rajinikanth ahead of Jailer 2 release
रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 - फोटो : इंस्टाग्राम@sunpictures
172वीं बार चमकेगी स्क्रीन
म्यूजिक कंपोजर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'पीढ़ियों से उन्होंने हमें खुशियां, हंसी, रोमांच और जीवन भर की यादें दी हैं। 76 साल की उम्र में भी वह जादू पैदा कर रहे हैं और इतिहास रच रहे हैं। कल, एक बार फिर 172वीं बार, लाइटें कम होंगी, स्क्रीन जगमगा उठेगी। उम्मीद है कि आपको सभी की शुभकामनाएं मिलेंगी। दुनिया उस व्यक्ति को प्यार देगी जो हर भारतीय के दिल में बसता है।'
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रजनीकांत के साथ काम कर रहे अनिरुद्ध
अनिरुद्ध ने 'जेलर 2' के लिए म्यूजिक कंपोज किया है। 2023 में रिलीज हुई 'जेलर' की सफलता के बाद वह रजनीकांत और निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार के साथ अपना सहयोग जारी रख रहे हैं। ओरिजिनल फिल्म के म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर ने रजनीकांत के किरदार, टाइगर मुथुवेल पांडियन के आस-पास माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी।

Anirudh Ravichander makes special post for Rajinikanth ahead of Jailer 2 release
'जेलर 2' - फोटो : X
'जेलर 2' के बारे में जानकारी
  • 'जेलर 2' में रजनीकांत मुख्य भूमिका में हैं।
  • इसमें राम्या कृष्णन, योगी बाबू और मिर्ना जैसे कलाकार भी वापस लौट रहे हैं। 
  • इसमें अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्रीज के कई कलाकार नजर आएंगे, जिनमें मोहनलाल और शिवराजकुमार शामिल हैं।
  • ऋतिक रोशन और विजय सेतुपति के भी खास रोल में होने की खबर है। विद्या बालन भी फिल्म में अहम भूमिका निभा रही हैं।
  • सन पिक्चर्स द्वारा प्रोड्यूस की गई 'जेलर 2' को नेल्सन दिलीपकुमार ने डायरेक्ट किया है।

 

 

 

 

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