{"_id":"6acf43bd39c50db78307a3a9","slug":"anirudh-ravichander-makes-special-post-for-rajinikanth-ahead-of-jailer-2-release-2026-10-14","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जेलर 2: '76 की उम्र में भी जादू कर रहे हैं', फिल्म रिलीज से पहले म्यूजिक कंपोजर ने क्यों की रजनीकांत की तारीफ?","category":{"title":"South Cinema","title_hn":"साउथ सिनेमा","slug":"south-cinema"}}

विज्ञापन म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने 'जेलर 2' की रिलीज से पहले रजनीकांत की तारीफ की है। उन्होंने सुपरस्टार का अलग-अलग पीढ़ियों के दर्शकों के साथ बने लंबे समय के जुड़ाव के बारे में बात की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन यादगार पलों के बारे में बात की, जो रजनीकांत ने अपने फैंस को दिए हैं।

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रजनीकांत को लेकर क्या बोले नेल्सन?

नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी 'जेलर 2' 15 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। अनिरुद्ध, जो दूसरे भाग के लिए भी कंपोजर के तौर पर लौट रहे हैं, ने एक प्यारा सा कैप्शन लिखा 'एक सूरज। एक चांद। और एक।' अनिरुद्ध ने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे रजनीकांत इंडस्ट्री में दशकों बिताने के बाद भी अपनी फिल्मों को लेकर उत्साह बनाए रखते हैं।



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172वीं बार चमकेगी स्क्रीन

म्यूजिक कंपोजर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'पीढ़ियों से उन्होंने हमें खुशियां, हंसी, रोमांच और जीवन भर की यादें दी हैं। 76 साल की उम्र में भी वह जादू पैदा कर रहे हैं और इतिहास रच रहे हैं। कल, एक बार फिर 172वीं बार, लाइटें कम होंगी, स्क्रीन जगमगा उठेगी। उम्मीद है कि आपको सभी की शुभकामनाएं मिलेंगी। दुनिया उस व्यक्ति को प्यार देगी जो हर भारतीय के दिल में बसता है।'

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