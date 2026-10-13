यादों में किशोर कुमार: किस बात के लिए खुद को कोसते हैं अमित कुमार? दिग्गज गायक के बेटे ने सुनाया किस्सा
Amit Kumar On Kishore Kumar: दिवांगत किशोर कुमार की आज 39वीं पुण्यतिथि है। इस दौरान उनके बेटे अमित कुमार ने इंटरव्यू के दौरान पिता के बारे में काफी कुछ कहा। उन्होंने अपने पिता की गाने को लेकर सीख पर बात की।
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आज मशहूर गायक किशोर कुमार की पुण्यतिथि है। इस खास मौके पर किशोर के बेटे अमित कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हाल ही में हुई एक बातचीत में अमित ने बताया कि उनके पिता किशोर को कौन सी दो चीजें सबसे ज्यादा नापसंद थीं।
पिता किशोर पर क्या बोले अमित?
दिग्गज दिवांगत किशोर कुमार की सुरीली आवाज के करोडों फैंस हैं। हाल ही में फिल्मफेयर की दिए अपने इंटरव्यू में उनके बेटे अमित कुमार ने पिता के बारे में कई खास बातें साझा कीं। उन्होंने बताया कौन सी दो बातें उनके पिता को सख्त नापंसद थीं। मगर खुद अमित को बहुत पसंद थीं। अमित ने कहा, ‘उन्हें दो चीजें सख्त नापंसद थीं, एक तो सिगरेट पीना और दूसरा शराब का सेवन करना। मगर मुझे बहुत पसंद थीं। वह अक्सर कहते की यह चीजें छोड़ दो।’
नशे से खराब होगी आवाज
आगे अपनी बातचीत में अमित ने कहा, ‘वह कहते की सिगरेट और शराब से मेरी आवाज खराब हो जाएगी। मैं कनसुरा हो जाऊंगा। क्योंकि यह चीजे गले को खराब कर देती हैं। सही कहते थे आज भी मुझे ऊपर के सुर लगाने में दिक्कत होती है। हालांकि अब मैंने सुधार कर लिया है। मगर उनकी बात सही थी।’