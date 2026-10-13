यादों में किशोर कुमार: किस बात के लिए खुद को कोसते हैं अमित कुमार? दिग्गज गायक के बेटे ने सुनाया किस्सा

आज मशहूर गायक किशोर कुमार की पुण्यतिथि है। इस खास मौके पर किशोर के बेटे अमित कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हाल ही में हुई एक बातचीत में अमित ने बताया कि उनके पिता किशोर को कौन सी दो चीजें सबसे ज्यादा नापसंद थीं।

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पिता किशोर पर क्या बोले अमित?

दिग्गज दिवांगत किशोर कुमार की सुरीली आवाज के करोडों फैंस हैं। हाल ही में फिल्मफेयर की दिए अपने इंटरव्यू में उनके बेटे अमित कुमार ने पिता के बारे में कई खास बातें साझा कीं। उन्होंने बताया कौन सी दो बातें उनके पिता को सख्त नापंसद थीं। मगर खुद अमित को बहुत पसंद थीं। अमित ने कहा, ‘उन्हें दो चीजें सख्त नापंसद थीं, एक तो सिगरेट पीना और दूसरा शराब का सेवन करना। मगर मुझे बहुत पसंद थीं। वह अक्सर कहते की यह चीजें छोड़ दो।’