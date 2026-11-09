सोनू निगम के बेटे नेवान का डेब्यू: 19 की उम्र में शॉर्ट फिल्म 'स्लाइड' से रखे कदम, पिता ने बताई सफर की कहानी

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कभी वह पिता के सामने गाने में भी शर्माता था

सोनू ने एक पोस्ट शेयर कर लिखा, 'एक गोल-मटोल छोटे बच्चे से लेकर फिट और दुबले-पतले युवा बनने तक का उसका सफर शानदार रहा है। कभी वह अपने पिता के सामने गाना गाने में भी बहुत शर्माता था, लेकिन आज वह अपने शानदार वोकल कोच से सीखी गई एक्सरसाइज रोजाना 16 घंटे तक करता है। इतना ही नहीं, वह मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर पू बेयर के साथ स्टूडियो में एक ही टेक में रिकॉर्डिंग भी कर रहा है। नेवान ने हमारे परिवार को बहुत खुश और आभारी महसूस कराया है।'

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सोनू निगम ने अपनी पत्नी मधुरिमा निगम के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बेटे के इस खास सफर के बारे में बताया। उन्होंने नेवान के बचपन से लेकर अब तक के बदलाव को भी याद किया।