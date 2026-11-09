बॉक्स ऑफिस: 'रामायण' ने पार किया 500 करोड़ का आंकड़ा, टिकट बुकिंग में बनाया रिकॉर्ड; 'धुरंधर 2' को छोड़ा पीछे

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' दिवाली के अवसर पर सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। इसमें रणबीर कपूर राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में और यश रावण के रूप में नजर आ रहे हैं।

टिकट बुकिंग में बनाया रिकॉर्ड नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बुकमायशो पर एक घंटे में 1.40 लाख से ज्यादा टिकटों की बिक्री की है। दावा किया जा रहा है कि किसी भी भारतीय फिल्म के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी टिकट बुकिंग है। इस मामले में फिल्म ने 'धुरंधर 2' और 'पुष्पा 2' को भी पीछे छोड़ दिया है।

पांच दिन में पार किया 500 करोड़ का आंकड़ा

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने रिलीज के महज चार दिनों में दुनियाभर में 507.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इसके साथ ही फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं।



'आदिपुरुष' के लाइफटाइम कलेक्शन को किया पार

'रामायण' ने न सिर्फ प्रभास की 'आदिपुरुष' के लाइफटाइम कलेक्शन को पार कर लिया है, बल्कि यह रणबीर कपूर और यश के करियर की भी दूसरी और तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है।



वहीं, रणबीर कपूर की 'रामायण: पार्ट 1' चार दिनों में 507.20 करोड़ रुपये की कमाई के साथ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में 33वें स्थान पर पहुंच गई है।