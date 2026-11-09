खतरे में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की विरासत: श्वेता बसु ने उठाया बड़ा सवाल- हम संस्कृति बचाने में पीछे क्यों?

घर के लिए चल रहा विवाद

भारत रत्न और शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पुश्तैनी मकान को लेकर इन दिनों काफी विवाद चल रहा है। इस मामले में पहले सरकार पर आरोप लगाए जा रहे थे। मगर वीडीए के अनुसार, मकान का ध्वस्तीकरण किसी सरकारी कार्रवाई के तहत नहीं, बल्कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के परिवार के लोगों ने कराया है।

नगर निगम ने इंस्टाग्राम पर उस्ताद के पौत्र मो. सिब्तैन का 30 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया था। इसमें उन्होंने कहा, 'मकान काफी पुराना और जर्जर हो चुका था। परिवार के सदस्यों की ओर से मकान के नवीनीकरण का कार्य कराया जा रहा है। इसी प्रक्रिया के तहत पुराने भवन के स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जा रहा है, ताकि वहां दोबारा निर्माण कराया जा सके।'

परिवारजनों ने भवन के पुनर्निर्माण के बाद उसी स्थान पर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संग्रहालय बनवाने की बात कही है।