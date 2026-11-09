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खतरे में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की विरासत: श्वेता बसु ने उठाया बड़ा सवाल- हम संस्कृति बचाने में पीछे क्यों?

Mon, 09 Nov 2026 01:51 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Mon, 09 Nov 2026 01:51 PM IST
सार

  • श्वेता बसु प्रसाद ने संस्कृति और विरासत को सहेजने पर सवाल किए हैं। 
  • हाल ही में सोशल मीडिया पर उन्होंने इसे लेकर काफी कुछ लिखा। 
  • मशहूर दिवंगत शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के घर की देखरेख ना करने पर ही एक्ट्रेस ने काफी कुछ कहा।

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उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का घर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अभिनेत्री श्वेता बसु प्रसाद ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की। उन्होंने भारत में पुरानी संस्कृति के रख रखाव पर काफी कुछ लिखा। उन्होंने बताया कि वह दिवंगत शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के घर गई थीं। मगर अब यह घर ढहने की कगार पर हैं। 

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श्वेता ने पोस्ट में क्या लिखा?  
श्वेता बसु प्रसाद ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, ‘मैं 2024 में सरस्वती पूजा के मौके पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के घर गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस घर को गिराए जाने की तैयारी की जा रही है। संस्कृति और विरासत का एक प्रतीक हमेशा के लिए खोने वाला है। साल्जबर्ग में महान संगीतकार वोल्फगैंग अमाडेस मोजार्ट का घर उनका पहला वाद्ययंत्र सब कुछ काफी करीने से संभाल कर रखा गया है। उनके शहर में सभी लोग उनका और उनसे जुड़ी चीजों का सम्मान करते हैं। उनसे प्रेरित पेन, यहां तक कि मोजे तक बिकते हैं। वहां आने वाले सैलानी इसे यादों के तौर पर साथ ले जाते हैं।’

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श्वेता बसु प्रसाद का पोस्ट - फोटो : इंस्टाग्राम- @shwetabasuprasad11

श्वेता ने पूछा सवाल
आगे अपनी पोस्ट में श्वेता ने सवाल करते हुए लिखा, ‘यहां उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का घर गिराने का निर्णय चाहे परिवार का हो या सरकार का, एक गंभीर सवाल छोड़ जाता है। आखिर हम अपनी संस्कृति और विरासत बचाने में इतने पीछे क्यों हैं? एक ऐसा देश जो कला को गर्व मानता है वह एक महान म्यूजिशियन का घर क्यों नहीं बचा पा रहा? इस घर को म्यूजियम में क्यों नहीं बदला जा रहा?'

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उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का घर - फोटो : इंस्टाग्राम- @shwetabasuprasad11

घर के लिए चल रहा विवाद
भारत रत्न और शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पुश्तैनी मकान को लेकर इन दिनों काफी विवाद चल रहा है। इस मामले में पहले सरकार पर आरोप लगाए जा रहे थे। मगर वीडीए के अनुसार, मकान का ध्वस्तीकरण किसी सरकारी कार्रवाई के तहत नहीं, बल्कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के परिवार के लोगों ने कराया है।
नगर निगम ने इंस्टाग्राम पर उस्ताद के पौत्र मो. सिब्तैन का 30  सेकंड का वीडियो भी शेयर किया था। इसमें उन्होंने कहा, 'मकान काफी पुराना और जर्जर हो चुका था। परिवार के सदस्यों की ओर से मकान के नवीनीकरण का कार्य कराया जा रहा है। इसी प्रक्रिया के तहत पुराने भवन के स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जा रहा है, ताकि वहां दोबारा निर्माण कराया जा सके।'
परिवारजनों ने भवन के पुनर्निर्माण के बाद उसी स्थान पर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संग्रहालय बनवाने की बात कही है।

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एक्ट्रेस श्वेता बसु प्रसाद - फोटो : इंस्टाग्राम @shwetabasuprasad11

श्वेता बसु का वर्कफ्रंट 
श्वेता बसु हाल ही में कई ओटीटी प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुकी हैं। वे ‘त्रिभुवन मिश्रा: सीए टॉपर’, ‘इंडिया लॉकडाउन’ समेत कई सीरीज में काम कर चुकी हैं। हाल ही में उन्हें ‘क्रिमिनल जस्टिस’ के नए सीजन में भी देखा गया था। श्वेता को बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस फिल्म 'मकड़ी' के लिए जाना जाता है। फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

 

 

 

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