सोना मोहापात्रा पिछले दो दशक से फिल्म इंडस्ट्री में गायक के तौर पर काम कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि’ के गाने की कड़ी आलोचना की। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गायक ने एक्टर पर टिप्पणी करने के बाद इसका असर उनके करियर पर पड़ने की बात की।

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सोना मोहापात्रा ने गाने पर क्या लिखा?

फिल्म ‘मातृभूमि’ का गाना तेरी ब्यूटी पर सोना ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, ‘संगीत जगत में 20 साल और सलमान खान को चुनौती दिए 10 साल। और अब 'तेरी ब्यूटी' हमारे सैनिकों के बलिदान पर बनी फिल्म में आ रही है! बॉलीवुड, तुम तो वाकई अजीबोगरीब पंचलाइन लिखते हो। मेरे करियर के खत्म होने पर दुख मनाने वालों... अपनी संवेदनाएं अपने पास रखो, मैं अभी भी शानदार जीवन जी रहा हूं।’