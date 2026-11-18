{"_id":"6afd34c7fe0e2de26e0420f7","slug":"maulana-sajid-rashidi-react-on-javed-akhtar-remarks-that-lord-ram-is-in-blood-of-every-indian-2026-11-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"साजिद रशीदी: 'राम के लिए उनका प्यार बिजनेस', जावेद अख्तर के बयान पर भड़के मौलाना; कह दी ये बात","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन दिग्गज गीतकार और लेखक जावेद अख्तर के भगवान राम को लेकर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। उनके बयान पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जावेद अख्तर पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राम के प्रति उनका सम्मान और लगाव किसी आस्था की वजह से नहीं, बल्कि व्यावसायिक हितों के चलते है। मौलाना ने इस दौरान जावेद अख्तर के लिए विवादित टिप्पणियां भी कीं।

Trending Videos

क्या बोले मौलाना साजिद रशीदी?

आईएएनस पर जारी किए गए वीडियो के अनुसार, मौलाना ने कहा, 'जावेद अख्तर एक नास्तिक आदमी हैं। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर कहा है कि मैं नास्तिक हूं और मैं किसी देवी-देवता को नहीं मानता। किसी भगवान को, खुदा को नहीं मानता। आपको याद होगा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम उनका मुफ्ती शमाइल नदवी के साथ हुआ था। उसमें भी उन्होंने गॉड, ईश्वर के होने का इनकार किया था। तो अब ये राम जी के लिए उनकी मोहब्बत उनके बिजनेस के चलते हैं।'



साजिद रशीदी ने आगे कहा, 'वे एक बिजनेसमैन आदमी हैं। उनको बॉलीवुड में गाने बेचने हैं, इसलिए उनको राम के बारे में ऐसी बातें करनी पड़ेंगी। नहीं करेंगे, तो उनके गाने नहीं चलेंगे। क्योंकि देश में 80 प्रतिशत हिंदू हैं, अगर वे भगवान राम के प्रति इस तरह की भक्ति और स्नेह नहीं दिखाएंगे, तो ये 80 प्रतिशत हिंदू कहीं न कहीं उन्हें नकारने की कोशिश करेगा। आजकल जो बॉयकॉट सिस्टम चल रहा है वो भी हो जाता है।'

विज्ञापन

विज्ञापन