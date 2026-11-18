{"_id":"6afd40f3a4d537af0106d527","slug":"ram-gopal-varma-again-praised-ranbir-kapoor-ramayana-says-taj-mahal-of-indian-cinema-2026-11-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"राम गोपाल वर्मा: निर्देशक ने 'रामायण' की तारीफ में फिर पढ़े कसीदे, अब ताजमहल से की रणबीर की फिल्म की तुलना","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन



कुछ दिन पहले उन्होंने फिल्म में भगवान राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर की तुलना उनके 'एनिमल' वाले किरदार से की थी। वहीं, अब उन्होंने फिल्म की भव्यता की तारीफ करते हुए इसे भारतीय सिनेमा का 'ताजमहल' बता दिया है। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म के बजट को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी अपनी बात रखी है। विज्ञापन निर्देशक-निर्माता राम गोपाल वर्मा अपने बेबाक अंदाज और बेधड़क बयानों के लिए जाने जाते हैं। फिल्मों को लेकर उनकी राय अक्सर चर्चा का विषय बन जाती है। इन दिनों वह निर्देशक नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' को लेकर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

Trending Videos

क्या बोले राम गोपाल वर्मा?

राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिल्म की तारीफ करते हुए कहा, ''रामायण' आखिरकार भारतीय सिनेमा का 'ताजमहल' बनकर रहेगी। आज किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि ताजमहल बनाने में कितना खर्च आया था। जनता के लिए सिर्फ यह मायने रखता है कि उसका निर्माण हुआ है। बाकी सब निजी मामला है।'

विज्ञापन

फिल्म के बजट पर भी रखी अपनी राय

राम गोपाल वर्मा का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब फिल्म के बजट को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस प्रोजेक्ट का बजट करीब 2000 करोड़ रुपये है। हालांकि, वर्मा इससे पहले इन दावों पर सवाल उठा चुके हैं।



उन्होंने कहा था कि निर्माता नमित मल्होत्रा ने फिल्म के पहले पार्ट को 800 करोड़ रुपये से कम में तैयार किया है। इसमें ग्लोबल टैक्स बेनिफिट्स, सब्सिडी और अलग-अलग रणनीतिक साझेदारियों का भी योगदान है, जिनकी वजह से वास्तविक खर्च और कम हो सकता है।



वर्मा ने अपने पोस्ट में लिखा था कि किसी भी अनुभवी फिल्ममेकर को फिल्म देखने के बाद उसके निर्माण पर आए खर्च का अंदाजा हो सकता है। उनके मुताबिक, फिल्म के पहले पार्ट की लागत 800 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती।

विज्ञापन