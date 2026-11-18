क्या बोले यूजर्स?

अभिनेत्री के इस पोस्ट पर नेटिजंस के कमेंट्स आ रहे हैं। अधिकांश यूजर्स कंफ्यूज हैं कि इस पोस्ट को किस संदर्भ में क्या गया है? लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई उन्होंने नवाजुद्दीन के व्यवहार पर सवाल किए हैं? वहीं, कुछ इसे पीआर स्टंट कह रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, 'अब लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं। प्रमोशनल एक्टिविटीज को आसानी से पहचान सकते हैं। पीआर टीमों को असली एंगेजमेंट बनाने के लिए नए और इनोवेटिव तरीके ढूंढने की जरूरत है'। एक यूजर ने लिखा, 'प्रमोशन का यह तरीका पुराना हो गया। कुछ नया सोचिए'।