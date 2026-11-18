यूजर बोले- 'शेरों के बीच पंजाब का शेर'

दिलजीत दोसांझ के पोस्ट पर नेटिजंस के रिएक्शन आ रहे हैं। फैंस उनके फोटोग्राफी के हुनर की तारीफ कर रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स लिख रहे हैं, 'शेरों के बीच पंजाबी शेर'। एक यूजर ने लिखा है, 'एक शेर बाकी सभी शेरों की तस्वीरें लेते हुए'। वहीं, कुछ यूजर्स इंदौर में कॉन्सर्ट करने के लिए सिंगर को शुक्रिया कह रहे हैं।

