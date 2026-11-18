ऑरा इंडिया टूर 2026: अहमदाबाद कॉन्सर्ट से पहले जंगल सफारी पर निकले दिलजीत, गिर नेशनल पार्क से साझा किए फोटो
- Diljit Dosanjh at Gir National Park: 'ऑरा इंडिया टूर 2026' के तहत दिलजीत दोसांझ का अगला कॉन्सर्ट अहमदाबाद में है।
- इंदौर कॉन्सर्ट के बाद पंजाबी सिंगर-एक्टर गुजरात पहुंच गए हैं। कॉन्सर्ट से पहले वे सैर-सपाटे पर निकले हैं।
- हाल ही में वे गिर नेशनल पार्क में सफारी करते दिखे। उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की हैं।
विस्तार
दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने 'ऑरा इंडिया टूर 2026' को लेकर चर्चा में हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने 30 अक्तूबर 2026 को दिल्ली कॉन्सर्ट से की थी। फिर, अगला शो इंदौर में हुआ। अब बारी अहमदाबाद की है, जहां वे 21 नवंबर को परफॉर्म करेंगे। इससे पहले उन्होंने जंगली सफारी का लुत्फ उठाया। दिलजीत ने बताया कि सफारी का अनुभव काफी रोमांचक रहा।
दिलजीत बोले- 'अविश्वसनीय'
दिलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से जंगल सफारी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। टीम के साथ वे ओपन जीप में शेर और शावकों को देखते नजर आ रहे हैं। सफारी के दौरान वे कैमरा थामे प्राकृतिक नजारों और वन्य जीवों की तस्वीरें भी क्लिक करते दिखे। पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है, 'गिर में सफारी का अविश्वसनीय अनुभव'।
यूजर बोले- 'शेरों के बीच पंजाब का शेर'
दिलजीत दोसांझ के पोस्ट पर नेटिजंस के रिएक्शन आ रहे हैं। फैंस उनके फोटोग्राफी के हुनर की तारीफ कर रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स लिख रहे हैं, 'शेरों के बीच पंजाबी शेर'। एक यूजर ने लिखा है, 'एक शेर बाकी सभी शेरों की तस्वीरें लेते हुए'। वहीं, कुछ यूजर्स इंदौर में कॉन्सर्ट करने के लिए सिंगर को शुक्रिया कह रहे हैं।
अहमदाबाद के बाद कहां होंगे सिंगर के कॉन्सर्ट?
बता दें कि दिलजीत का अहमदाबाद कॉन्सर्ट 21 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके बाद सिंगर मुंबई, बेंगलूरू और लखनऊ में भी इस टूर के तहत कॉन्सर्ट करेंगे।