मिस यूनिवर्स: प्रतियोगिता से क्यों हट रहीं 15 देशों की प्रतिभागी? ये खूबियां इस साल के ताज को बनाती हैं खास

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क्यों खास है मिस यूनिवर्स का ताज?

इस साल का ताज मिस यूनिवर्स की 75वीं वर्षगांठ को दर्शाता है। संगठन ने इस ताज का अनावरण किया है, जो हजारों हीरों की तरह चमकता है। इस ताज में 18-कैरेट व्हाइट गोल्ड में 3150 हीरे जड़े गए हैं। इस ताज में लगे तीन मुख्य हीरे मिस यूनिवर्स के अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक हैं। विज्ञापन



पिछले कई दशकों में, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में लगभग 18 अन्य खास ताज देखे गए हैं, जिनमें से हर एक की अपनी कहानी और खास मतलब रहा है।

इस साल का ताज मिस यूनिवर्स की 75वीं वर्षगांठ को दर्शाता है। संगठन ने इस ताज का अनावरण किया है, जो हजारों हीरों की तरह चमकता है। इस ताज में 18-कैरेट व्हाइट गोल्ड में 3150 हीरे जड़े गए हैं। इस ताज में लगे तीन मुख्य हीरे मिस यूनिवर्स के अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक हैं।पिछले कई दशकों में, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में लगभग 18 अन्य खास ताज देखे गए हैं, जिनमें से हर एक की अपनी कहानी और खास मतलब रहा है। मिस यूनिवर्स 2026 में नई विजेता को ताज पहनाए जाने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। लेकिन ग्रैंड फिनाले से पहले काफी कुछ हो रहा है। बताया जाता है कि इस साल लगभग 15 या उससे अधिक देश इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं होंगे।

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मिस यूनिवर्स से क्यों नदारद हुए देश?

मिस यूनिवर्स की एक और खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वह है कुछ प्रतियोगियों का इसमें हिस्सा ना लेना। कई प्रतियोगियों ने निजी या स्वास्थ्य कारणों से अपना नाम वापस ले लिया है। कुछ को वीजा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। फ्रेंचाइजी अधिकारों को लेकर हुए विवाद के कारण छह एशियाई देश इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं।

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मिस यूनिवर्स से हटी ये प्रतिभागी खबरों के मुताबिक, इस साल 15 से अधिक देश इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे अलग-अलग कारण हैं।

मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रिया, विक्टोरिया एमर्सन ने 7 नवंबर को प्रतियोगिता से हटने की घोषणा की।

बुल्गारिया की एना-मारिया बाबाउ भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण प्रतियोगिता से हट गई हैं।

सेंट मार्टिन की मैडली मैरियन ने भी व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए प्रतियोगिता से नाम वापस ले लिया है।

इसके अलावा मालदीव और मोरक्को की प्रतिनिधियों- अमिनाथ युइन मोहम्मद और सारा अलाली के भी प्रतियोगिता से हटने की खबर है, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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वीजी संबंधी मुश्किलें

कुछ प्रतियोगियों के लिए चुनौती व्यक्तिगत नहीं थी। महीनों की तैयारी के बावजूद, वीजा से जुड़ी बाधाओं के कारण वे इस प्रतिष्ठित खिताब के लिए मुकाबला करने के लिए प्यूर्टो रिको तक नहीं पहुंच सकीं।



नेपाल की प्रयासना गुरुंग ने पुष्टि की कि वीजा संबंधी समस्याओं के कारण वह प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगी।



मिस यूनिवर्स जाम्बिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो और दक्षिण सूडान ने अमेरिकी वीजा प्रतिबंधों के कारण आधिकारिक तौर पर प्रतियोगिता से हटने की घोषणा की है।



वहीं, मिस यूनिवर्स जिम्बाब्वे ने एक वीडियो साझा करके अपनी वीजा संबंधी परेशानियों के बारे में बताया है। हालांकि उनके अभी भी प्रतियोगिता में पहुंचने की उम्मीद है।



छह एशियाई देश एक फ्रेंचाइजी विवाद में फंसे

इसके अलावा छह एशियाई देशों से जुड़ा एक विवाद भी सामने आया है। नेशनल फ्रेंचाइजी अधिकारों को लेकर चल रहे विवाद के कारण, मिस यूनिवर्स 2026 में थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर और मलेशिया का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भले ही ये प्रतियोगी इस साल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा नहीं ले पाएंगी लेकिन उनके पास अपने नेशनल टाइटल बने रहेंगे।

