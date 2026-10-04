सिग्मा: बेटे जेसन की फिल्म रिलीज होते ही सपोर्ट में उतरे सीएम विजय, इस तरह जताया गर्व, वायरल हुआ वीडियो

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विज्ञापन अभिनेता से राजनेता बने तमिलनाडु के सीएम विजय के बेटे जेसन ने फिल्म 'सिग्मा' के साथ डायरेक्टोरियल डेब्यू किया। यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसे लोगों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। अब फिल्म की रिलीज के बाद उनके पिता विजय ने खास अंदाज में जेसन का समर्थन किया।

विजय ने किया सिग्मा को सपोर्ट

सोशल मीडिया पर अभिनेता-राजनेता विजय के रोड शो का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक एक पार्टी कार्यकर्ता सीएम को उनके बेटे जेसन संजय की तस्वीर वाला फ्रेम देता नजर आ रहा है। विजय ने फ्रेम लिया और उसे दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठाया और भीड़ को दिखाया।



बता दें कि जब फिल्म रिलीज हुई, तो विजय रोड शो के लिए मधुरंथगम में थे। वहीं, परिवार के बाकी सदस्यों ने चेन्नई के कमला सिनेमाज में पहुंचकर 'सिग्मा' के फर्स्ट-डे-फर्स्ट-शो देखे थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें जेसन की मां संगीता और उनकी बहन दिव्या थिएटर में अंदर जाते नजर आ रही थीं।

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स्क्रीनिंग में भी शामिल नहीं हुए थे विजय

हालांकि, विजय स्क्रीनिंग में शामिल नहीं हो सके थे। इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की थी। इसके बाद वह चुनाव प्रचार के लिए मधुरंथगम रवाना हो गए।



जेसन ने कही थी ये बात

जेसन संजय ने यह बताया था कि फिल्म देखने के बाद उन्हें अपने पिता से किस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद है। पर्ल से बात करते हुए में जेसन ने कहा कि विजय ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, जो तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वह आमतौर पर फिल्म देखने के बाद उसे समझने और सोचने में कुछ समय लेते हैं और फिर अपनी राय बताते हैं।

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