शेखर सुमन: नाना पाटेकर की याद में अभिनेता ने लिया बड़ा फैसला, शो के आखिरी एपिसोड को लेकर कही ये बात

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विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेता शेखर सुमन ने अपने टॉक शो 'शेखर टुनाइट' के आखिरी एपिसोड को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में बताया कि इस शो के आखिरी एपिसोड में अभिनेता नाना पाटेकर आने वाले थे। हालांकि, अब 8 अक्तूबर को नाना के निधन के बाद शेखर ने उनकी जगह किसी दूसरे मेहमान को बुलाने का फैसला नहीं किया।

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क्या बोले शेखर सुमन?

वीडियो में शेखर सुमन ने दर्शकों को बताया कि नाना पाटेकर के साथ होने वाली बातचीत के साथ ही शो के पहले सीजन का समापन होना था। उन्होंने नाना की तारीफ करते हुए कहा, 'वह एक निडर, बहादुर और ईमानदार कलाकार थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी उनका सादगी भरा स्वभाव था।'



क्या बोले थे नाना पाटेकर?

शेखर ने बताया कि कुछ दिन पहले ही नाना पाटेकर ने उन्हें फोन करके उनके शो की तारीफ की थी। नाना ने कहा था कि वह नियमित रूप से 'शेखर टुनाइट' देखते हैं और उन्हें शेखर में अपनी झलक दिखाई देती है।



शेखर के मुताबिक, नाना ने उनसे कहा था, 'मुझे कई शो में आने के ऑफर मिलते हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं जाता। मैं आपके शो में आना चाहता हूं।' शेखर ने कहा कि नाना की यह बात सुनकर उन्हें ऐसा लगा, जैसे उन्हें पद्म विभूषण मिल गया हो।



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फिल्म में भी साथ काम कर चुके थे दोनों

शेखर सुमन ने नाना पाटेकर के साथ अपने पुराने रिश्ते को भी याद किया। दोनों ने साल 1990 में सोहनलाल कंवर की फिल्म 'तड़प' में साथ काम किया था। हालांकि, फिल्म पूरी होने के बावजूद कभी रिलीज नहीं हो सकी।



शेखर सुमन को रहेगा किस बात का दुख?

इस फिल्म के दौरान शेखर को नाना को करीब से जानने का मौका मिला था। उन्होंने कहा कि नाना से उन्होंने एक इंसान और एक कलाकार के तौर पर बहुत कुछ सीखा। शेखर ने इस बात पर दुख जताया कि जिस तरह उनकी फिल्म दर्शकों तक नहीं पहुंच पाई, उसी तरह नाना के साथ होने वाली बातचीत भी दर्शक नहीं देख पाएंगे। उन्होंने कहा, 'यह बातचीत बहुत खूबसूरत होती। इस बात का दुख मुझे जिंदगी भर रहेगा।'

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