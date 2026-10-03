तमन्ना भाटिया: ‘हमारे लिए सीखने का मौका’, ‘हनुमान अंश’ जैसी छोटे बजट की फिल्मों पर क्या बोलीं अभिनेत्री?

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एक तरफ ‘हनुमान अंश’ जैसी फिल्म दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है, तो दूसरी तरफ छोटे बजट में बनी ‘ऑब्सेशन’ भी अपनी जगह बना रही है। सिनेमा में आ रहे इस बदलाव को तमन्ना भाटिया भी महसूस करती हैं। अभिनेत्री के मुताबिक, अब दर्शकों की पसंद को किसी एक जॉनर या फॉर्मूले में बांधकर नहीं देखा जा सकता।

‘फिल्में सिर्फ क्राफ्ट से नहीं चलतीं’

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने कम बजट की फिल्मों पर अमर उजाला डिजिटल से बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जहां जॉनर मायने नहीं करता। दुनियाभर में एक तरफ ‘हनुमान अंश’ भी काम कर रही है और दूसरी तरफ ‘ऑब्सेशन’ भी। ये फिल्में बहुत छोटे बजट में बनी हैं। मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में फिल्मों के क्राफ्ट पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। लेकिन सिनेमा के असली काम पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। असली काम यह है कि आप दर्शक को एक दुनिया में लेकर जाएं और उसे कुछ खास महसूस कराएं।'

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