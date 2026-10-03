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तमन्ना भाटिया: ‘हमारे लिए सीखने का मौका’, ‘हनुमान अंश’ जैसी छोटे बजट की फिल्मों पर क्या बोलीं अभिनेत्री?

Sat, 03 Oct 2026 03:26 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Sat, 03 Oct 2026 03:26 PM IST
सार

Tamannaah Bhatia Interview: अभिनेत्री तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। अमर उजाला से खास बातचीत में एक्ट्रेस ने ़बताया कम बजट की फिल्में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की है। इस पर तमन्ना की क्या राय है? 

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Tamannaah Bhatia shared her views about hanuman ansh and the obsession collection in her interview
तमन्ना भाटिया, अभिनेत्री - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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एक तरफ ‘हनुमान अंश’ जैसी फिल्म दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है, तो दूसरी तरफ छोटे बजट में बनी ‘ऑब्सेशन’ भी अपनी जगह बना रही है। सिनेमा में आ रहे इस बदलाव को तमन्ना भाटिया भी महसूस करती हैं। अभिनेत्री के मुताबिक, अब दर्शकों की पसंद को किसी एक जॉनर या फॉर्मूले में बांधकर नहीं देखा जा सकता।
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Tamannaah Bhatia shared her views about hanuman ansh and the obsession collection in her interview
तमन्ना भाटिया - फोटो : सोशल मीडिया
‘फिल्में सिर्फ क्राफ्ट से नहीं चलतीं’
अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने कम बजट की फिल्मों पर अमर उजाला डिजिटल से बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जहां जॉनर मायने नहीं करता। दुनियाभर में एक तरफ ‘हनुमान अंश’ भी काम कर रही है और दूसरी तरफ ‘ऑब्सेशन’ भी। ये फिल्में बहुत छोटे बजट में बनी हैं। मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में फिल्मों के क्राफ्ट पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। लेकिन सिनेमा के असली काम पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। असली काम यह है कि आप दर्शक को एक दुनिया में लेकर जाएं और उसे कुछ खास महसूस कराएं।'
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Tamannaah Bhatia shared her views about hanuman ansh and the obsession collection in her interview
तमन्ना भाटिया - फोटो : एक्स (ट्विटर)
‘इमोशंस फिल्मों में वापस आ रहे हैं'
वह आगे कहती हैं, 'हम भावनात्मक पहलू को  नजरअंदाज नहीं कर सकते। इंसानी भावनाएं बहुत सामान्य होती हैं, जो हम सबमें एक जैसी हैं। मुझे लगता है कि वही इमोशंस फिल्मों में वापस आ रही हैं और वे फिल्में चल रही हैं। हमें यह देखना होगा कि अगर ये फिल्में चल रही हैं तो क्यों चल रही हैं। यह हमारे लिए सीखने का मौका भी होगा। ‘वन’ में भी जो भक्ति का भाव है, उसे पूरी ईमानदारी से तलाशा गया है।' बताते चलें कि तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म ‘वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ 25 सितंबर 2026 को थिएटर  में रिलीज हो चुकी है।
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