मदद की फर्जी रील बनाने वालों के खिलाफ उठाई आवाज

एक तरफ तमाम लोग एक्टर की मदद कर रहे हैं। वहीं, कुछ फर्जी दावे भी कर रहे हैं। मदद देने की फर्जी रील बना रहे हैं। ऐसे लोगों पर शरद ने नाराजगी जताई है। एक्टर का आरोप है कि कुछ लोगों ने उन्हें पैसे देते हुए खुद का वीडियो बनाया, और बाद में वापस ले लिए। उनके दोस्त ने भी डोनेशन रील्स की आलोचना की। साथ ही नकली फंडरेजर के खिलाफ चेतावनी दी। शरद कपूर ने उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई है, जो सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने के लिए उनके मुश्किल हालात का इस्तेमाल कर रहे हैं।

बेजुबान ट्रस्ट से जुड़ी एक्टर की दोस्त हेमा चौधरी ने भी लोगों से अपील की है कि वे उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें और वीडियो और डोनेशन से जुड़ी रील्स के लिए उनसे संपर्क करना बंद करें।