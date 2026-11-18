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जावेद अख्तर के इस बयान पर अब शिवसेना की राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाइना एनसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने जावेद अख्तर की बात का स्वागत करते हुए कहा कि राम कोई धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका हैं। उन्हें खुशी है कि जावेद अख्तर ने भी इस बात को स्वीकार किया है। विज्ञापन बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर इन दिनों भगवान राम को लेकर दिए अपने बयान की वजह से चर्चा में हैं। उन्होंने भगवान राम को किसी एक धर्म या मजहब तक सीमित रखने के बजाय उन्हें नैतिकता, आदर्श और जीवन जीने का तरीका बताया है।

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क्या बोलीं शाइना एनसी

शाइना एनसी ने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'राम कोई धर्म नहीं हैं, राम जीवन जीने का एक तरीका हैं। मुझे बहुत खुशी है कि जावेद अख्तर ने भी इसे स्वीकार किया है कि रामायण कोई धार्मिक किताब नहीं, बल्कि भारत के मूल्यों का संविधान है। इसने हमें सिखाया है कि सच कैसे बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए और भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।'



शाइना ने आगे कहा, 'कोई मुस्लिम हो, नास्तिक हो या ईसाई, लेकिन अगर वह भारत में रहता है तो राम के विचारों और उनके महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकता। शाइना के मुताबिक, जावेद अख्तर का राम की महिमा को स्वीकार करना केवल सनातन की बिना किसी संघर्ष के जीत नहीं है, बल्कि यह एक समाज के तौर पर हमारी बेहतर मूल्य व्यवस्था की जीत है।'



लास्ट में शाइना एनसी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि रामायण सिर्फ भगवान की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें बताती है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। माता-पिता का सम्मान करना, भाइयों से प्रेम करना, अपने वादे निभाना और सच के लिए खड़े होना ही रामायण की असली सीख है। उनके मुताबिक, भगवान राम के आदर्श आज भी भारतीय समाज के लिए प्रासंगिक हैं।

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