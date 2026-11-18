{"_id":"6afd4c27c7fccf40940e4385","slug":"panchayat-5-release-date-out-prime-video-series-and-jitendra-kumar-s-show-returns-in-december-2026-11-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पंचायत 5 रिलीज डेट: नहीं करना होगा इंतजार! फिर लौटेगी फुलेरा की कहानी; जानें कब आएगा अगला सीजन","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन ओटीटी की लोकप्रिय वेब सीरीज 'पंचायत' के अगले सीजन का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फुलेरा गांव, सचिव जी और वहां के लोगों की मजेदार नोकझोंक ने पिछले चार सीजन में दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। अब एक बार फिर यह सीरीज अपने नए सीजन के साथ वापसी करने जा रही है। इस बार कहानी में गांव की राजनीति के साथ सत्ता का नया समीकरण देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि फुलेरा को नया मुखिया मिल गया है और बनराकस अब प्रधानपति की भूमिका में नजर आएंगे।

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इस दिन होगा 'पंचायत 5' का प्रीमियर

'पंचायत' के पांचवें सीजन का प्रीमियर 3 दिसंबर, 2026 को होगा। इस बार भी दर्शकों को फुलेरा गांव की दुनिया में लौटने का मौका मिलेगा, जहां हल्के-फुल्के हास्य, भावुक पल, आपसी रिश्तों और स्थानीय राजनीति का दिलचस्प मेल देखने को मिलेगा। सीरीज का प्रीमियर प्राइम वीडियो पर भारत समेत दुनियाभर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में किया जाएगा।



बनराकस के हाथ में आई फुलेरा की कमान

नए सीजन में कहानी सत्ता के बदलाव के इर्द-गिर्द घूमती नजर आएगी। फुलेरा को नया मुखिया मिल चुका है और अब बनराकस नए प्रधानपति बन गए हैं। ऐसे में दर्शकों के मन में सवाल है कि आखिर उनकी नई योजनाएं क्या होंगी? क्या वह फुलेरा की तस्वीर बदलने में कामयाब होंगे या फिर उनके वादे भी सिर्फ दिखावा साबित होंगे? सत्ता बदलने के साथ गांव में नई प्रतिद्वंद्विता और राजनीतिक समीकरण भी देखने को मिलेंगे।

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पुरानी स्टारकास्ट की होगी वापसी

सीजन 5 में एक बार फिर सीरीज की पूरी लोकप्रिय स्टारकास्ट अपने पुराने किरदारों में नजर आएगी। इसमें जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, सुनीता राजवर, फैसल मलिक, चंदन रॉय, संविका, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक शामिल हैं। इन कलाकारों के जरिए एक बार फिर फुलेरा के रिश्तों, गांव की राजनीति और रोजमर्रा की जिंदगी को पर्दे पर उतारा जाएगा।



TVF ने किया है सीरीज का निर्माण

'पंचायत 5' का निर्माण द वायरल फीवर (TVF) ने किया है। सीरीज का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है, जबकि इसकी रचना दीपक कुमार मिश्रा, चंदन कुमार और अरुणाभ कुमार ने की है।

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