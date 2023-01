ट्विटर पर एक यूजर ने सवाल करते हुए पूछा, 'सर लोग पूछ रहे हैं कि पठान फिल्म को देखने का क्या उद्देश्य होना चाहिए।' जिसपर शाहरुख खान ने जवाब दिया, 'हे भगवान, ये लोग काफी गहरा सोचते हैं। जीवन का क्या लक्ष्य है ? किसी चीज का की लक्ष्य है? माफ़ करना मैं इतना गहराई से सोचने वाला इंसान नहीं हूं। आपको अगर फिल्म देखना पसंद है तो आप देख सकते हैं। इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है।' शाहरुख ने डियर जिंदगी की अपनी को-एक्टर आलिया भट्ट से भी बातचीत की । एक यूजर ने उनसे पूछा कि आलिया उन्हें एसआर क्यों बुलाती हैं और उन्होंने जवाब दिया, 'प्रेम या सम्मान से या शायद सिर्फ शाहरुख।' आलिया भट्ट ने तुरंत जवाब दिया और बताया कि जब वह बॉलीवुड के बादशाह को 'एसआर' कहती हैं तो उनका क्या मतलब होता है। उसने ट्वीट किया, 'प्यार और सम्मान से'। इसपर शाहरुख ने उन्हें नया नाम दे दिया 'छोटी अम्मा कपूर।'

Could mean sweet& romantic or maybe senior & respected or maybe just shah rukh https://t.co/9o9kFYGcWJ

