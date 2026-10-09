काशवी: 'बिग बॉस 20' में स्काउट ओपी और लव गिल की नजदीकियों पर मचा बवाल, बाहर गर्लफ्रेंड ने लिया ये बड़ा फैसला

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विज्ञापन सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के घर में लगातार ड्रामा देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर यूट्यूबर तन्मय सिंह उर्फ स्काउट ओपी और लव गिल के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनका असर अब स्काउट की निजी जिंदगी पर भी पड़ता दिख रहा है। दरअसल, घर से बाहर स्काउट की लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड और गेमिंग क्रिएटर काशवी हीरानंदानी ने अब एक बड़ा फैसला लिया है।

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काशवी ने क्या लिया फैसला?

काशवी हीरानंदानी ने स्ट्रीमिंग से कुछ समय का ब्रेक लेने का ऐलान किया है। फैंस इस फैसले को 'बिग बॉस' के घर में स्काउट और लव गिल के बीच बढ़ती नजदीकियों से जोड़कर देख रहे हैं। उधर स्ट्रीमिंग की दुनिया में मशहूर काशवी ने 8 अक्टूबर, 2026 को अपने फॉलोअर्स को बताया कि वह कुछ समय के लिए अपनी नियमित स्ट्रीमिंग से ब्रेक ले रही हैं।



उन्होंने अपने दर्शकों से कहा कि वे इसके बजाय स्ट्रीमर नय्यो की वॉच पार्टी में शामिल हों। उनका यह ऐलान ऐसे समय में आया है, जब 'बिग बॉस 20' में स्काउट के व्यवहार और लव गिल के साथ उनकी बातचीत को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है।

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काशवी ने दिया था अफवाहों पर रिएक्शन

इससे पहले 7 अक्टूबर, 2026 को काशवी ने एक लाइव स्ट्रीम के दौरान इन चर्चाओं पर बात की थी। उन्होंने माना कि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और एक्स पर वायरल हो रहे वीडियो और चर्चाओं के बारे में पता है।



काशवी ने कहा, 'मैं ठीक हूं और चीजों को निजी तौर पर संभाल रही हूं।' काशवी ने स्काउट के लिए अपना समर्थन भी जताया। उन्होंने कहा, 'मैं सच में दिल से उसके लिए अच्छा चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि वह सफल हो।'

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