दिवाली स्पेशल: 'धुरंधर' फेम सौम्या टंडन को याद आए दिवाली के वो 400 रुपये, पापा-बहन के साथ रातभर खेलती थीं गेम

बेटे के साथ फिर जी रही हैं बचपन की दिवाली

मां से सीखी परंपराएं अब सौम्या अपने बेटे को सिखा रही हैं। वह कहती है, 'मैं रंगोली तो नहीं बनाती, लेकिन हमारे यहां कलकत्ता स्टाइल में आलते से मां लक्ष्मी के पैर बनाए जाते हैं। मैंने अपनी मां से यह सीखा था और अब अपने बेटे को सिखा रही हूं। हम सुबह हाथों से लक्ष्मी जी के पैर बनाते हैं। उन पर फूल चढ़ाते हैं और रोज फूल बदलते हैं। वह अभी छोटा है, इसलिए दीया तो नहीं जला सकता, लेकिन मेरे साथ बैठकर घर सजाने और लक्ष्मी जी के पैर बनाने में मदद करता है। उसे इन सब चीजों में बहुत मजा आता है। वह इंतजार करता है कि कब मम्मी आलते से पैर बनाएंगी और हम दोनों मिलकर सजावट करेंगे। वह रोज कहता है कि मम्मी, मैं वेट कर रहा हूं कि हम साथ में बनाएंगे। उसे नई-नई चीजें सिखाने में मुझे भी बहुत मजा आता है।'

पटाखों से सौम्या ने बचपन से ही दूरी रखी है। अब बेटे को भी वह पर्यावरण का ध्यान रखते हुए त्योहार मनाना सिखा रही हैं। 'मैंने कभी पटाखे नहीं जलाए। मुझे लगता है कि इससे प्रदूषण होता है। पक्षियों, जानवरों, हवा और पानी को नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत है? हम बिना पटाखों के भी बहुत खुशी से दिवाली मना सकते हैं। मैंने अपने बेटे को भी यही सिखाया है। उसे जानवरों से बहुत प्यार है और स्कूल में भी उसे पर्यावरण के बारे में समझाया जाता है। इसलिए वह भी पटाखे जलाने में दिलचस्पी नहीं रखता। हां, अपनी टिकड़ी गन के लिए वह जरूर जिद करता है।'