हनी त्रेहान: सीबीएफसी की नई गाइडलाइंस पर फूटा 'सतलुज' के निर्देशक का गुस्सा, अभिव्यक्ति की आजादी पर उठाए सवाल

फिल्ममेकर हनी त्रेहान ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की नई गाइडलाइंस की आलोचना की है। उन्होंने इन निर्देशों को 'कायरता' और 'तानाशाही' का उदाहरण बताया। निर्देशक का यह बयान ऐसे समय में आया, जब उनकी पीरियड क्राइम ड्रामा फिल्म 'सतलुज' को रिलीज के कुछ ही दिनों बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 से हटा दिया गया था। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिका में नजर आए थे।

क्या बोले हनी त्रेहान?

दरअसल, सोमवार को सीबीएफसी ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए पांच नए निर्देश दिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हनी त्रेहान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने लिखा, 'नई गाइडलाइंस देश में कायरता और तानाशाही को दिखाती हैं और इस बात को रेखांकित करती हैं कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर लोकतांत्रिक रवैया नहीं अपनाया जा रहा है।'



'सतलुज' को लेकर भी विवादों में रहे थे हनी

हनी त्रेहान की यह प्रतिक्रिया उनकी फिल्म 'सतलुज' को लेकर हुए लंबे विवाद के कई महीनों बाद आई है। इस फिल्म का नाम पहले 'पंजाब 95' था। यह सिख मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर आधारित है, जिसमें दिलजीत दोसांझ ने मुख्य भूमिका निभाई है।



पहले फिल्म को सीबीएफसी से सर्टिफिकेट मिलने में कई वर्षों तक देरी हुई। इसके बाद मेकर्स ने इस साल जुलाई में फिल्म को 'सतलुज' नाम से जी5 पर रिलीज किया। हालांकि, रिलीज के कुछ ही दिन बाद इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया।