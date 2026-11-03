रामायण: 'मंगल रंग' पर छिड़ी बहस, सूफी कव्वाली के इस्तेमाल पर उठे सवाल; अब अरमान मलिक ने दिया जवाब

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उनका कहना है कि गाने में सूफी कव्वाली का प्रभाव नजर आ रहा है, जो हिंदू महाकाव्य पर आधारित फिल्म के हिसाब से सही नहीं लगता। वहीं, कुछ लोगों ने इसकी तुलना एआर रहमान के पुराने गानों से भी की है, जिनमें 'रॉकस्टार' का 'कुन फाया कुन' भी शामिल है।बता दें कि इस गाने के हिंदी वर्जन को अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है, जबकि कन्नड़ वर्जन 'मंगला संगम' को अरमान मलिक और बेला शेंडे ने गाया है। अब गाने को लेकर हो रही आलोचना पर अरमान मलिक ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संगीत को समझने और महसूस करने का हर व्यक्ति का अपना नजरिया होता है। बता दें कि 'मंगल रंग' में भगवान राम और माता सीता के विवाह का प्रसंग दिखाया गया है।