दिया मिर्जा का दिवाली विवाद: 'वीडियो डिलीट नहीं करनी चाहिए थी', हाईकोर्ट नाराज, कहा- दोबारा कर दें पोस्ट

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि बीएमसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के प्रदूषण संबंधी निर्देशों के बाद एक जागरूकता अभियान शुरू किया था। इसके तहत दीया मिर्जा व अन्य फिल्मी हस्तियों के साथ वीडियो जारी कर नागरिकों से प्रदूषण मुक्त दिवाली सेलिब्रेट करने की अपील की गई। इस पर आलोचना शुरू हुई तो बीएमसी ने वीडियो हटा लिया। विवाद के बाद दीया मिर्जा ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बीते दिन ANI से कहा, 'किसी को उस वीडियो की बुराई क्यों करनी चाहिए, जिसे माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट और BMC ने मुझसे पब्लिक इंटरेस्ट में रिकॉर्ड करवाया है? वायु प्रदूषण चिंता का विषय है। प्रदूषण कम करने की सभी कोशिशों का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि यह जन स्वास्थ्य का मामला है'।



On the controversy over her pollution-free Diwali campaign, Actress Dia Mirza to ANI says, "...Why should anyone be critical of a video that the Honourable Bombay High Court and BMC have made me record in public interest? Air Pollution is an area of concern and all efforts to reduce pollution should be welcomed because its a matter of public health..." (file pic) — ANI (@ANI) November 2, 2026