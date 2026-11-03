शाहरुख खान-सलमान: 'हमेशा जवान रहो किंग', SRK के जन्मदिन पर भाई की दुआ, बादशाह बोले- आपकी सलाह पर शर्टलेस हुआ

शाहरुख बोले- 'भाई आपने बोला, इसलिए मेहनत की'

इसके बाद शाहरुख खान ने भी दबंग खान को बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। अपने पोस्ट में उन्होंने यह भी खुलासा कर दिया कि फिल्म 'किंग' में वे सलमान खान की सलाह पर शर्टलेस हुए। शाहरुख ने लिखा है, 'आपने कहा था बिना शर्ट के अच्छी बॉडी है। सिर्फ इसलिए मेहनत की। हमेशा लव यू भाई'।

बता दें कि शाहरुख खान की आगामी फिल्म 'किंग' का पहला गाना उनके जन्मदिन के अवसर पर रिलीज हुआ। 'तू मिल जाए' गाने में शाहरुख खान शर्टलेस अवतार में नजर आए हैं।



