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सलमान खान: 'शुरू से शुरू करते हैं', बॉलीवुड के भाईजान की डिजिटल दुनिया में एंट्री, फैंस को दिया खास सरप्राइज

Sat, 10 Oct 2026 09:37 AM IST
राजश्री वर्मा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Sat, 10 Oct 2026 09:37 AM IST
सार

Salman Khan Launches YouTube Channel: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने हाल ही में फैंस को बताया कि उन्होंने अपना नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है। 

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Salman Khan Debut On YouTube Channel To Teach Fans Signature Swag Share Video In Half Pant
सलमान खान - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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सलमान खान ने अपना नया यूट्यूब चैनल 'बीइंग द सलमान खान' लॉन्च किया है। इस चैनल के जरिए फैंस उनके सफर को दोबारा देख सकेंगे और उनके व्यक्तित्व के अलग-अलग पहलुओं को जान सकेंगे।
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चैनल में एक्टिंग, बॉडी लैंग्वेज और सलमान के खास अंदाज पर ध्यान दिया गया है। इसमें मजेदार तरीके से दिखाया गया है कि पर्दे पर सलमान का अंदाज कैसे उनकी पहचान बना।
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Salman Khan Debut On YouTube Channel To Teach Fans Signature Swag Share Video In Half Pant
सलमान खान - फोटो : इंस्टाग्राम@jiohotstarreality
सलमान खान के चैनल पर क्या दिखा?
हाल ही में सलमान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर चैनल का लिंक शेयर किया और फैंस को इसे देखने के लिए कहा। आमतौर पर सेलिब्रिटी अपने यूट्यूब चैनल पर निजी जिंदगी या फिल्मों की शूटिंग के पीछे के पल शेयर करते हैं।

लेकिन सलमान का यह चैनल कुछ अलग है। इसमें स्क्रीन पर सलमान के दो रूप नजर आते हैं। एक अनुभवी एक्टिंग और पर्सनैलिटी कोच के रूप में है, जबकि दूसरा एक स्टूडेंट है, जो एक्टिंग सीख रहा है।
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सलमान खान - फोटो : सोशल मीडिया
सलमान ने कब लॉन्च किया चैनल?
सलमान ने 22 सितंबर को 'बीइंग द सलमान खान' चैनल लॉन्च किया था। अब तक इस पर 10 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। कई वीडियो में कोच के रूप में नजर आने वाले सलमान, स्टूडेंट को बॉडी मूवमेंट, डायलॉग बोलने के तरीके और अपने खास अंदाज के बारे में सिखाते हैं।

इन वीडियो के जरिए दर्शकों को सलमान की स्क्रीन पर पहचानी जाने वाली खूबियों की मजेदार झलक देखने को मिलती है। शुक्रवार को चैनल का लिंक शेयर करते हुए सलमान ने लिखा, 'शुरू से शुरू करते हैं। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। A से Z तक सब यहां मिलेगा।'
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सलमान खान - फोटो : सोशल मीडिया
2020 में आया था ये चैनल
यह पहली बार नहीं है जब सलमान खान ने यूट्यूब पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। इससे पहले उन्होंने 2020 में ‘सलमान खान फिल्म म्यूजिक’ चैनल शुरू किया था। इस चैनल पर करीब 30 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। यहां उनकी फिल्मों के गानों के साथ-साथ अलग से रिलीज किए गए म्यूजिक भी मौजूद हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान सलमान ने गायकी में भी हाथ आजमाया था। इस दौरान उन्होंने 'प्यार करोना' और 'तेरे बिना' जैसे गाने रिलीज किए थे। इससे एक्टिंग के अलावा उनके काम का एक और पहलू सामने आया। अब नए चैनल के जरिए वह अपने सफर को नए अंदाज में पेश कर रहे हैं और पर्दे पर बनी अपनी छवि के साथ भी प्रयोग कर रहे हैं।

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अल्लू अर्जुन - फोटो : सोशल मीडिया
इन सितारों का भी है यूट्यूब चैनल
यह चलन साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी देखने को मिलता है। अल्लू अर्जुन और मोहनलाल जैसे सितारों के भी अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल हैं। वहीं, टीवी की दुनिया से जुड़ी दीपिका कक्कड़, शोएब इब्राहिम, जन्नत जुबैर और अनुष्का सेन भी लाइफस्टाइल वीडियो, व्लॉग और रोजमर्रा की जिंदगी की झलकियों के जरिए दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं।
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