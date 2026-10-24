साहिर लुधियानवी: गानों में भरे जज्बात, शब्दों से उठाई समाज की आवाज; इनके लिखे गीत गाकर मशहूर हुए रफी और मुकेश
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sun, 25 Oct 2026 06:30 AM IST
सार
- 8 मार्च 1921 को जनमें साहिर ने 25 अक्टूबर 1980 को दुनिया को अलविदा कह दिया था।
- लेकिन उनकी शायरी का सफर उनकी जिंदगी के साथ खत्म नहीं हुआ।
- आज उनकी पुण्यतिथि पर जानिए कि आखिर एक शायर ने अपने शब्दों से कैसे समाज को आईना दिखाने में मदद की।
विज्ञापन
विस्तार
कुछ शायर मोहब्बत लिखते हैं, कुछ जिंदगी की मुश्किलों को शब्द देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं, जो अपने दौर की पूरी तस्वीर कविता में उतार देते हैं। साहिर लुधियानवी ऐसे ही शायर थे। उनकी कलम में मोहब्बत की नजाकत भी थी और समाज की कड़वी सच्चाइयों से टकराने का साहस भी। उन्होंने प्रेम को सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं माना, बल्कि उसे इंसानियत, बराबरी और सामाजिक बदलाव से जोड़कर देखा।
बॉलीवुड में साहिर लुधियानवी की शुरुआत
साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई था। उनका जन्म 8 मार्च 1921 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उन्होंने उर्दू शायरी से अपनी पहचान बनाई और बाद में हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखने लगे।
साल 1949 में आई फिल्म आजादी की राह पर उनके शुरुआती फिल्मी कामों में शामिल थी। इसके बाद उन्होंने कई मशहूर संगीतकारों के साथ काम किया और धीरे-धीरे हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित गीतकारों में अपनी जगह बना ली।
विज्ञापन
साहिर ने फिल्मों के लिए गीत लिखते हुए यह साबित किया कि गीत केवल मनोरंजन का हिस्सा नहीं होते, उनमें विचार, कहानी और समाज की सच्चाई भी समाहित की जा सकती है।
विज्ञापन
बॉलीवुड में साहिर लुधियानवी की शुरुआत
साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई था। उनका जन्म 8 मार्च 1921 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उन्होंने उर्दू शायरी से अपनी पहचान बनाई और बाद में हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखने लगे।
विज्ञापन
साल 1949 में आई फिल्म आजादी की राह पर उनके शुरुआती फिल्मी कामों में शामिल थी। इसके बाद उन्होंने कई मशहूर संगीतकारों के साथ काम किया और धीरे-धीरे हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित गीतकारों में अपनी जगह बना ली।
विज्ञापन
साहिर ने फिल्मों के लिए गीत लिखते हुए यह साबित किया कि गीत केवल मनोरंजन का हिस्सा नहीं होते, उनमें विचार, कहानी और समाज की सच्चाई भी समाहित की जा सकती है।
Trending Videos
शब्दों से लिखा इतिहास
1951 में फिल्म 'नौजवान' के गीत 'ठंडी हवाएं लहराके आएं' और गुरु दत्त की फिल्म 'बाजी' के गीतों से उन्हें पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों के लिए गीत लिखे। एसडी बर्मन, रोशन, रवि, मदन मोहन और खय्याम जैसे संगीतकारों के साथ उनका काम हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बना।
फिल्म 'प्यासा' में साहिर की लेखनी अपने सबसे प्रभावशाली रूप में दिखाई देती है। गुरु दत्त की इस फिल्म में एक ऐसे कवि की कहानी है, जिसे समाज उसकी प्रतिभा के बावजूद स्वीकार नहीं करता। फिल्म के गीतों में साहिर की अपनी संवेदनाएं और सामाजिक दृष्टि दिखाई देती हैं।
'ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है' केवल एक फिल्मी गीत नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है, जिसमें इंसान की कीमत उसकी संवेदनाओं से नहीं, बल्कि उसकी सफलता और उपयोगिता से तय की जाती है।
साहिर ने अपने करियर में कई ऐसे गाने लिखे, जो आज भी लोगों की पसंद बने हुए हैं। उनके गीतों की खासियत यह थी कि वे आसान शब्दों में गहरी बात कह जाते थे।
1951 में फिल्म 'नौजवान' के गीत 'ठंडी हवाएं लहराके आएं' और गुरु दत्त की फिल्म 'बाजी' के गीतों से उन्हें पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों के लिए गीत लिखे। एसडी बर्मन, रोशन, रवि, मदन मोहन और खय्याम जैसे संगीतकारों के साथ उनका काम हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बना।
फिल्म 'प्यासा' में साहिर की लेखनी अपने सबसे प्रभावशाली रूप में दिखाई देती है। गुरु दत्त की इस फिल्म में एक ऐसे कवि की कहानी है, जिसे समाज उसकी प्रतिभा के बावजूद स्वीकार नहीं करता। फिल्म के गीतों में साहिर की अपनी संवेदनाएं और सामाजिक दृष्टि दिखाई देती हैं।
'ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है' केवल एक फिल्मी गीत नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है, जिसमें इंसान की कीमत उसकी संवेदनाओं से नहीं, बल्कि उसकी सफलता और उपयोगिता से तय की जाती है।
साहिर ने अपने करियर में कई ऐसे गाने लिखे, जो आज भी लोगों की पसंद बने हुए हैं। उनके गीतों की खासियत यह थी कि वे आसान शब्दों में गहरी बात कह जाते थे।
उनके गीतों में प्यार के साथ समाज की सच्चाई भी थी
साहिर लुधियानवी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने गीतों को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं माना। उनके शब्दों में समाज की परेशानियां, आम आदमी का दर्द और जिंदगी की कड़वी सच्चाइयां भी दिखाई देती थीं।
फिल्म 'प्यासा' के गीत इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ‘ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है’ में भौतिक सफलता और सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। वहीं, 'धूल का फूल' का गीत ‘तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा’ धर्म से ऊपर इंसानियत को रखने की बात करता है।
साहिर लुधियानवी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने गीतों को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं माना। उनके शब्दों में समाज की परेशानियां, आम आदमी का दर्द और जिंदगी की कड़वी सच्चाइयां भी दिखाई देती थीं।
फिल्म 'प्यासा' के गीत इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ‘ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है’ में भौतिक सफलता और सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। वहीं, 'धूल का फूल' का गीत ‘तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा’ धर्म से ऊपर इंसानियत को रखने की बात करता है।
संगीतकारों के साथ यादगार साझेदारी
साहिर ने एस.डी. बर्मन, रवि और खय्याम जैसे संगीतकारों के साथ कई यादगार गीत दिए। एस.डी. बर्मन के साथ 'प्यासा' और 'नौ दो ग्यारह' जैसी फिल्मों में उनका काम चर्चित रहा। रवि के साथ 'धूल का फूल', 'वक्त' और 'गुमराह' जैसी फिल्मों में उन्होंने यादगार गीत लिखे। खय्याम के संगीत निर्देशन में आई कभी कभी के गीतों ने भी खूब लोकप्रियता हासिल की।
उनकी लेखनी की एक खास बात यह थी कि वे गीतों में शब्दों के महत्व पर जोर देते थे। उनके लिए गीत के बोल सिर्फ धुन को पूरा करने का माध्यम नहीं, बल्कि अपनी बात कहने के एक सशक्त तरीके थे।
साहिर ने एस.डी. बर्मन, रवि और खय्याम जैसे संगीतकारों के साथ कई यादगार गीत दिए। एस.डी. बर्मन के साथ 'प्यासा' और 'नौ दो ग्यारह' जैसी फिल्मों में उनका काम चर्चित रहा। रवि के साथ 'धूल का फूल', 'वक्त' और 'गुमराह' जैसी फिल्मों में उन्होंने यादगार गीत लिखे। खय्याम के संगीत निर्देशन में आई कभी कभी के गीतों ने भी खूब लोकप्रियता हासिल की।
उनकी लेखनी की एक खास बात यह थी कि वे गीतों में शब्दों के महत्व पर जोर देते थे। उनके लिए गीत के बोल सिर्फ धुन को पूरा करने का माध्यम नहीं, बल्कि अपनी बात कहने के एक सशक्त तरीके थे।
पुरस्कार और सम्मान
साहिर लुधियानवी को उनके गीत लेखन के लिए कई सम्मान मिले। उन्हें फिल्म 'ताजमहल' (1963) के गीतों के लिए और फिल्म 'कभी कभी' (1976) के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। 'कभी कभी' के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला।
साल 1971 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके योगदान को देखते हुए हिंदी सिनेमा में गीतकारों की भूमिका और उनके रचनात्मक अधिकारों पर होने वाली चर्चाओं में भी उनका नाम खास तौर पर लिया जाता है।
साहिर लुधियानवी को उनके गीत लेखन के लिए कई सम्मान मिले। उन्हें फिल्म 'ताजमहल' (1963) के गीतों के लिए और फिल्म 'कभी कभी' (1976) के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। 'कभी कभी' के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला।
साल 1971 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके योगदान को देखते हुए हिंदी सिनेमा में गीतकारों की भूमिका और उनके रचनात्मक अधिकारों पर होने वाली चर्चाओं में भी उनका नाम खास तौर पर लिया जाता है।
हिंदी सिनेमा पर उनकी विरासत
ये भी पढ़ें- तारा सुतारिया: आदित्य रॉय संग रोमांस करेंगी अभिनेत्री, म्यूजिकल लव स्टोरी में बनी जोड़ी, जानें कब होगी रिलीज?
- साहिर लुधियानवी का निधन 25 अक्तूबर 1980 को हुआ, लेकिन उनके लिखे गीत आज भी उतने ही यादगार हैं।
- उनकी शायरी ने दिखाया कि फिल्मी गाने प्रेम और मनोरंजन के साथ-साथ समाज को आईना दिखाने का काम भी कर सकते हैं।
- उनका योगदान सिर्फ पॉपुलर गीत लिखने तक सीमित नहीं था।
- उन्होंने हिंदी फिल्मों के गीतों में साहित्यिक गहराई, सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं को एक साथ पिरोया।
- यही वजह है कि साहिर लुधियानवी को आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली गीतकारों में गिना जाता है।
ये भी पढ़ें- तारा सुतारिया: आदित्य रॉय संग रोमांस करेंगी अभिनेत्री, म्यूजिकल लव स्टोरी में बनी जोड़ी, जानें कब होगी रिलीज?