फिल्म- बॉबी

किरदार- राज नाथ (राजा)

यह ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म थी। साल 1973 में आई इस फिल्म में वे एक मासूम प्रेमी की भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म से ऋषि कपूर के साथ डिंपल कपाड़िया ने भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। दर्शको को आज भी ऋषि कपूर का 'बॉबी' वाला किरदार याद है। 'बॉबी' एक जबरदस्त हिट साबित हुई।

कहा जाता है राज कपूर ने कर्ज से बाहर आने के लिए ऋषि कपूर को 'बॉबी' से लॉन्च किया था।

राज कपूर फिल्म 'मेरा नाम जोकर' लेकर आए थे। यह फिल्म उस वक्त नहीं चल पाई जिससे वो कर्जदार बन गए थे लेकिन 'बॉबी' की सफलता से उनके दिन फिर आए। ऋषि कपूर को अपनी पहली फिल्म 'बॉबी' के लिए फिल्मफेयर की ओर से बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवॉर्ड मिला था।