{"_id":"6ab0ff05243296e11a05a546","slug":"rise-and-fall-2-virender-sehwag-reveals-audience-has-choose-rulers-and-workers-in-show-2026-09-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"राइज एंड फॉल 2: शुरू होने से पहले ही बदला नियम, वीरेंद्र सहवाग के शो में अब दर्शक लेंगे ये बड़ा फैसला","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन 'राइज एंड फॉल' नए सीजन के साथ वापसी करने के लिए तैयार है और इस बार शो में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। नए कंटेस्टेंट्स के साथ-साथ सीजन 2 के होस्ट भी बदल गए हैं। इस बार पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने अशनीर ग्रोवर की जगह ली है। शो के नए प्रोमो में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया है, जिसमें गेम शुरू होने से पहले ही दर्शकों को कंटेस्टेंट्स की किस्मत तय करने का अधिकार दिया गया है।

पहले क्या था 'राइज एंड फॉल' का नियम?

पिछले साल सीजन एक में देखने को मिला था कि कंटेस्टेंट्स ने आपस में ही तय किया था कि गोल्डन ब्रीफकेस किसे मिलेगा और कौन 'रूलर' बनेगा। इसके बाद बाकी कंटेस्टेंट्स को 'बेसमेंट' में 'वर्कर' बनकर रहना पड़ा था। उन्हें ऊपर आने के लिए काफी संघर्ष भी करना पड़ा था। हालांकि, 'राइज एंड फॉल 2' में शो के इस फॉर्मेट में बड़ा बदलाव किया गया है। नए प्रोमो में बताया गया है कि इस बार दर्शक तय करेंगे कि कौन-सा कंटेस्टेंट 'रूलर' बनेगा और कौन गेम की शुरुआत 'वर्कर' के तौर पर करेगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

वीरेंद्र सहवाग ने कही ये बात

प्रोमो में वीरेंद्र सहवाग कहते हैं, 'इस बार 'राइज एंड फॉल' के कंटेस्टेंट्स की किस्मत की नीलाम होगी। भारतीय रियलिटी शो के इतिहास में पहली बार आप शो मेकर्स हैं और पावर आपके हाथ में है। 'राइज एंड फॉल' का गेम शुरू होने से पहले आप तय करेंगे कि हर कंटेस्टेंट की कीमत क्या होगी- 4 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये या 75 हजार रुपये। याद रखिए, आप जो कीमत तय करेंगे, उतनी ही रकम लेकर कंटेस्टेंट टावर में एंट्री करेंगे और यही रकम उनका राइज या फॉल तय कर सकती है।'



वीरेंद्र आगे बताते हैं कि दर्शक एमएक्स प्लेयर खोलकर 'राइज एंड फॉल' टैब पर जाकर जितने चाहें उतने कंटेस्टेंट्स की वैल्यू तय कर सकते हैं और इसके बाद अपना वोट सबमिट कर सकते हैं। वोटिंग की शुरुआत 20 सितंबर से हो गई है और यह 23 सितंबर तक चलेगी। यानी दर्शक तय करेंगे कि कौन-से कंटेस्टेंट गेम की शुरुआत 'रूलर' के तौर पर करेंगे और कौन 'वर्कर' बनेंगे।

विज्ञापन