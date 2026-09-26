बिग बॉस 20: रीति तिवारी के 25 हजार वाले बयान पर बवाल, सौतेले पिता रहे पंजाबी सिंगर एकम बावा ने उठाए सवाल
बिग बॉस 20: रीति तिवारी इन दिनों अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। शो में उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हुए दावा किया था कि उन्हें हर महीने करीब 20 से 25 हजार रुपये का खर्च मिलता है। अब पंजाबी सिंगर एकम बावा ने उनके इस दावे पर सवाल उठाए हैं।
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वीडियो शेयर कर दी जानकारी
इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में एकम ने कहा, 'जिसके पास 4-5 लाख रुपये के हैंडबैग हों... उसके बाद आपके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं। सिर्फ रेंज रोवर का 2.5-3 लाख रुपये का डीजल का खर्चा है। आप 25 हजार रुपये कह रहे हो?'
एकम ने बताया कि वह रीति की मां रानी तिवारी के साथ 2020 से 2022 तक लिव-इन रिलेशनशिप में थे। इसके बाद दोनों ने 18 फरवरी 2022 को शादी की थी। उन्होंने दावा किया कि उस दौरान वह, रीति और रानी एक ही फ्लैट में साथ रहते थे।
एकम ने आगे दावा किया कि रीति की एक स्पोर्ट्स कंपनी भी है, जिसका काफी बड़ा टर्नओवर है और उससे कई जाने-माने क्रिकेटर्स के नाम जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुंबई में मौजूद महंगे फ्लैट्स को लेकर भी सवाल उठाए।
उन्होंने कहा, 'स्पोर्ट्स कंपनी है आपकी, जिसका इतना बड़ा टर्नओवर है कि क्रिकेटर्स का नाम भी जुड़ा है उसके साथ। कितने साल से चल रही है? वो भी तो पैसा आपके पास आता है। कहां जाता है? बॉम्बे में भी तो बड़े-बड़े फ्लैट्स हैं, वो कहां से आए?'
देखें वीडियो-
दरअसल, एकम बावा का यह वीडियो रीति के उस बयान के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने शो के दूसरे कंटेस्टेंट्स से कहा था कि उनके पिता और अभिनेता-राजनेता मनोज तिवारी उन्हें हर महीने करीब 20 से 25 हजार रुपये देते हैं।
रीति ने यह भी बताया था कि उन्हें पैसों को लेकर काफी संभलकर चलना पड़ता है। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा था कि वह दिन में दो 10 रुपये के वड़ा पाव खाती थीं और जरूरत पड़ने पर अपनी कार में सिर्फ 500 रुपये का डीजल डलवाती थीं।
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