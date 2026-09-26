बिग बॉस 20: रीति तिवारी के 25 हजार वाले बयान पर बवाल, सौतेले पिता रहे पंजाबी सिंगर एकम बावा ने उठाए सवाल

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वीडियो शेयर कर दी जानकारी

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में एकम ने कहा, 'जिसके पास 4-5 लाख रुपये के हैंडबैग हों... उसके बाद आपके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं। सिर्फ रेंज रोवर का 2.5-3 लाख रुपये का डीजल का खर्चा है। आप 25 हजार रुपये कह रहे हो?' विज्ञापन



एकम ने बताया कि वह रीति की मां रानी तिवारी के साथ 2020 से 2022 तक लिव-इन रिलेशनशिप में थे। इसके बाद दोनों ने 18 फरवरी 2022 को शादी की थी। उन्होंने दावा किया कि उस दौरान वह, रीति और रानी एक ही फ्लैट में साथ रहते थे। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में एकम ने कहा, 'जिसके पास 4-5 लाख रुपये के हैंडबैग हों... उसके बाद आपके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं। सिर्फ रेंज रोवर का 2.5-3 लाख रुपये का डीजल का खर्चा है। आप 25 हजार रुपये कह रहे हो?'एकम ने बताया कि वह रीति की मां रानी तिवारी के साथ 2020 से 2022 तक लिव-इन रिलेशनशिप में थे। इसके बाद दोनों ने 18 फरवरी 2022 को शादी की थी। उन्होंने दावा किया कि उस दौरान वह, रीति और रानी एक ही फ्लैट में साथ रहते थे।

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पंजाबी सिंगर एकम बावा खुद को रीति का पूर्व सौतेला पिता बताते हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में एकम बावा ने रीति पर टीवी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि रीति की लाइफस्टाइल उनके शो में बताए गए हालात से काफी अलग है।