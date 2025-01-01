किंग: ‘इस बार दिल में आग लगी है’; शाहरुख के बर्थडे पर फैंस को तोहफा, रिलीज हुआ पहला गाना; जन्मदिन पर सजा मन्नत
- King Song Tu Mil Jaye Released: शाहरुख खान के जन्मदिन के मौके पर 'किंग' के मेकर्स ने फैंस को बड़ा तोहफा दिया है।
- इस मौके पर मेकर्स ने आधी रात फिल्म का पहला गाना 'तू मिल जाए' रिलीज कर दिया है।
- जानिए गाने में क्या है खास और कब रिलीज होगी यह फिल्म।
विस्तार
फिल्म का पहला गाना किया रिलीज
फिल्म 'डंकी' के तीन साल बाद शाहरुख खान अब फिल्म 'किंग' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। शाहरुख जल्द ही फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। आज उनके बर्थडे के मौके पर मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना- 'तू मिल जाए' रिलीज कर दिया है, जिसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है।
बर्थडे के मौके पर शाहरुख ने खुद इस गाने की रिलीज का अपडेट शेयर किया। गाना शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'ये दौर इश्क का नसीब वालों को मिलता है... जहां बारूद की खुशबू में गुलाब खिलता है... प्यार और बाकी लड़ाइयों का।'
गाने में शाहरुख खान एक एक्शन हीरो और लवर के तौर पर नजर आ रहे हैं। गाने के शुरुआत में शाहरुख कहते हैं- 'मैं कातिल नहीं आशिक हूं, और निशाना मेरी माशूका।' इसके बाद उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आ रही हैं। गाने में एक बार फिर शाहरुख-दीपिका की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिल रही है।
रोमांटिक गाने के बीच में कई एक्शन-पैक सीन भी देखने को मिलते हैं। इस दौरान एक तरफ शाहरुख हथियारों की स्मगलिंग करते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक आशिक की तरह। गाने के बीच में बॉलीवुड के बादशाह शर्टलेस सीन के साथ अपनी शानदार बॉडी भी फ्लेक्स करते नजर आते हैं।
वहीं गाने के आखिर में शाहरुख दमदार फाइटिंग सीन्स करते भी दिखते हैं। आखिर में शाहरुख कहते हैं- 'पर इस बार दिल में आग लगी है। अब दुनिया जलाए बिना मानेगा नहीं।' गाने की शुरुआत में रोमांटिक डायलॉग और आखिर में दर्द और एक्शन-पैक सीन्स देखकर अब फैंस की धड़कने और भी बढ़ गईं हैं।
इस बीच, शाहरुख के सम्मान में बांद्रा-वर्ली सी लिंक को रोशन किया गया है और मुंबई में उनके घर 'मन्नत' के बाहर भी त्योहार जैसी सजावट की गई है। शाहरुख खान के जन्मदिन से पहले बांद्रा-वर्ली सी लिंक को खास अंदाज में सजाया गया है।
इस मौके पर सी लिंक पर रोशनी के साथ शाहरुख की तस्वीरें और उन्हें जन्मदिन की बधाई देने वाले संदेश नजर आए। इसके साथ शाहरुख का घर मन्नत भी उनके बर्थडे विश से सजता हुआ नजर आया।
- फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं।
- दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान के साथ काम कर रहे हैं।
- यह सुहाना खान की बड़े पर्दे पर पहली फिल्म होगी।
- फिल्म में दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अभय वर्मा, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, जयदीप अहलावत, राघव जुयाल और रानी मुखर्जी जैसे सितारे भी नजर आएंगे।
- फिल्म 'किंग' 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
यहां देखें फिल्म का गाना-