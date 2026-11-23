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विज्ञापन नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' इन दिनों हर तरफ से चर्चा बटोर रही है। भारतीय पौराणिक कथा पर आधारित इस फिल्म की हाल ही में रोम में एक खास स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें वेटिकन की पोंटिफिकल एकेडमी ऑफ साइंसेज और पोंटिफिकल एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के चांसलर कार्डिनल पीटर तुर्कसन भी मौजूद रहे। फिल्म देखने के बाद कार्डिनल ने न सिर्फ इसकी कहानी की सराहना की, बल्कि रामायण की तुलना प्राचीन सभ्यताओं की धार्मिक और सांस्कृतिक कथाओं से भी की।

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क्या बोले कार्डिनल पीटर?

फिल्म देखने के बाद कार्डिनल तुर्कसन ने रामायण की कहानी को प्राचीन निकट पूर्वी सभ्यताओं की सृष्टि संबंधी मान्यताओं और बाइबल की कथाओं से जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि अलौकिक शक्तियों, प्रेम, छल, नफरत और भाईचारे जैसे विषय दुनिया की अलग-अलग संस्कृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं में समान रूप से मौजूद हैं।



कार्डिनल ने भगवान राम के अपनी पत्नी सीता को खोजने के संकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं, राम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते। उन्होंने प्राचीन बेबीलोन की मान्यताओं का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी सृष्टि की उत्पत्ति को देवी-देवताओं के बीच संघर्ष से जोड़कर देखा गया है। उनके मुताबिक, इन पौराणिक कथाओं की पृष्ठभूमि में कई समानताएं देखने को मिलती हैं।

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राम और लक्ष्मण के रिश्ते ने जीता दिल

कार्डिनल तुर्कसन को फिल्म में भगवान राम और लक्ष्मण के बीच दिखाया गया रिश्ता भी काफी पसंद आया। उन्होंने कहा कि भाई का अपने भाई के साथ खड़े रहना और मुश्किल समय में उसकी रक्षा करना एक ऐसा भाव है, जो बाइबल की कहानियों में भी देखने को मिलता है।



उन्होंने कहा कि लक्ष्मण का राम का साथ न छोड़ना और उनकी पत्नी सीता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहना भाईचारे की एक खूबसूरत मिसाल है। कार्डिनल ने भगवान राम के प्रति सीता के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को भी कहानी का अहम पहलू बताया।

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