दरअसल, सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर खान और शाहिद कपूर एक समय रिलेशनशिप में थे। दोनों ने कई साल तक एक-दूसरे को डेट किया था, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। ऐसे में शाहिद और सैफ की इस मुलाकात ने लोगों का ध्यान खींचा है।बता दें कि शाहिद कपूर अब मीरा राजपूत से शादी कर चुके हैं और दोनों के दो बच्चे हैं। हाल ही में मीरा करीना कपूर के शो 'व्हाट वुमन वॉन्ट' में भी नजर आई थीं। वहीं, शाहिद और करीना भी कई अवॉर्ड समारोहों में एक-दूसरे से मिल चुके हैं। दोनों ने अपने पुराने रिश्ते के बाद भी एक-दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखा है।