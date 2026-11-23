शाहिद कपूर से मिले सैफ अली खान: एक-दूसरे को लगाया गले, वीडियो ने जीता फैंस का दिल; दोनों की मुलाकात क्यों खास?
- बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर और सैफ अली खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
- इस वीडियो में दोनों एक-दूसरे से मिलते और गर्मजोशी के साथ गले लगते नजर आ रहे हैं।
- दोनों के बीच यह दोस्ताना अंदाज देखकर फैंस भी काफी खुश हैं।
विस्तार
शाहिद और सैफ ने एक-दूसरे को लगाया गले
पैपराजी पेज पर शेयर किए गए इस वीडियो में शाहिद कपूर नीले रंग की स्लीवलेस टी-शर्ट, मैचिंग ढीली पैंट और सनग्लासेस पहने नजर आ रहे हैं। वहीं, सैफ अली खान सफेद शर्ट और हल्के नीले रंग की जींस में दिखाई दे रहे हैं।
वीडियो में शाहिद एक दरवाजे के पास खड़े होकर सैफ से बात करते हुए मुस्कुराते नजर आते हैं। इसके बाद सैफ उनके पास आते हैं और दोनों एक-दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर दोनों कुछ देर तक बातचीत करते हैं। वहां से जाने से पहले भी दोनों ने एक बार फिर गले मिलकर एक-दूसरे को अलविदा कहा।
देखें वीडियो-
दरअसल, सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर खान और शाहिद कपूर एक समय रिलेशनशिप में थे। दोनों ने कई साल तक एक-दूसरे को डेट किया था, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। ऐसे में शाहिद और सैफ की इस मुलाकात ने लोगों का ध्यान खींचा है।
बता दें कि शाहिद कपूर अब मीरा राजपूत से शादी कर चुके हैं और दोनों के दो बच्चे हैं। हाल ही में मीरा करीना कपूर के शो 'व्हाट वुमन वॉन्ट' में भी नजर आई थीं। वहीं, शाहिद और करीना भी कई अवॉर्ड समारोहों में एक-दूसरे से मिल चुके हैं। दोनों ने अपने पुराने रिश्ते के बाद भी एक-दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखा है।
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