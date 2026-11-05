रामायण की स्टाकास्ट: रणबीर बने राम तो साई माता सीता, नितेश तिवारी की फिल्म में और किसने निभाया कौन-सा किरदार?

फिल्म 'रामायण' की लंबे वक्त से चर्चा थी। अब दिवाली से पहले आज गुरुवार को फिल्म आखिर सिनेमाघरों में सज गई है। इसे भव्य स्तर पर बनाया गया है। इसकी मेकिंग में पानी की तरह पैसा बहाया गया है। बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा के कई दिग्गज और चर्चित सितारे इस फिल्म का हिस्सा बने हैं। राम की भूमिका में रणबीर तो सीता की भूमिका में साई पल्लवी हैं। इनके अलावा और किसके हिस्से में क्या किरदार है? जानिए पूरी स्टारकास्ट के बारे में...

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