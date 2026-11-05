रामायण की स्टाकास्ट: रणबीर बने राम तो साई माता सीता, नितेश तिवारी की फिल्म में और किसने निभाया कौन-सा किरदार?
- Ramayana Starcast: नितेश तिवारी निर्देशित फिल्म 'रामायण' आज 05 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।
- यह तो सभी को पता है कि फिल्म में रणबीर कपूर प्रभु श्रीराम बने हैं। साई पल्लवी माता सीता की भूमिका में हैं।
- इनके अलावा इस मेगा बजट फिल्म में और किसने क्या भूमिका अदा की है? जानिए
विस्तार
फिल्म 'रामायण' की लंबे वक्त से चर्चा थी। अब दिवाली से पहले आज गुरुवार को फिल्म आखिर सिनेमाघरों में सज गई है। इसे भव्य स्तर पर बनाया गया है। इसकी मेकिंग में पानी की तरह पैसा बहाया गया है। बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा के कई दिग्गज और चर्चित सितारे इस फिल्म का हिस्सा बने हैं। राम की भूमिका में रणबीर तो सीता की भूमिका में साई पल्लवी हैं। इनके अलावा और किसके हिस्से में क्या किरदार है? जानिए पूरी स्टारकास्ट के बारे में...
रणबीर कपूर
किरदार- प्रभु राम
अभिनेता रणबीर कपूर इस फिल्म में भगवान राम की भूमिका में हैं। फिल्म में मुख्य आकर्षण वे ही हैं। फिल्म की रिलीज से पहले ही उनके इस किरदार की काफी चर्चा रही है।
साई पल्लवी
किरदार- माता सीता
साउथ की चर्चित अभिनेत्री साई पल्लवी ने माता सीता की भूमिका अदा की है। उनकी कास्टिंग पर शुरू से चर्चा रही। कुछ लोगों ने आलोचना भी की।
यश
किरदार- रावण
इस फिल्म में भगवान राम की भूमिका के बाद अगर किसी किरदार की सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो वह है लंकेश्वर की भूमिका। रावण का यह किरदार साउथ सुपरस्टार यश ने निभाया है। वे इस फिल्म के सह-निर्माता भी हैं।
रवि दुबे
किरदार- लक्ष्मण
राम और सीता का जहां नाम होगा, वहां लक्ष्मण की उपस्थिति अपने आप दर्ज हो जाएगी। 'रामायण' का यह महत्वपूर्ण पात्र अभिनेता रवि दुबे ने अदा किया है।
अरुण गोविल
किरदार-दशरथ
रामानंद सागर के सीरियल 'रामायण' में अरुण गोविल ने भगवान राम की भूमिका निभाई थी। यह किरदार उन्होंने इतनी खूबसूरती से निभाया कि लोग उनमें राम को देखने लगे। अब नितेश तिवारी की 'रामायण' फिल्म में अरुण गोविल भी हैं। उन्होंने राजा दशरथ का रोल निभाया है।
लारा दत्ता
किरदार- कैकेयी
रामायण में राजा दशरथ की तीनों रानियों में माता कैकेयी का किरदार सबसे अहम है। इस फिल्म में यह भूमिका लारा दत्ता ने अदा की है।
काजल अग्रवाल
किरदार-मंदोदरी
साउथ की चर्चित अभिनेत्री काजल अग्रवाल भी निर्देशक नितेश तिवारी की बहुचर्चित फिल्म 'रामायण' का हिस्सा हैं। वे लंका के राजा रावण की पत्नी मंदोदरी के किरदार में हैं।
रकुल प्रीत सिंह
किरदार- शूपर्णखा
फिल्म रामायण से अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह भी जुड़ी हैं। उन्होंने शूर्पणखा का किरदार निभाया है।
अनुपम खेर
जटायु की आवाज
अभिनेता अनुपम खेर इस फिल्म से जुड़े हैं। वे लगातार इस फिल्म को लेकर बात भी कर रहे हैं। हालांकि, फिल्म में उन्होंने कोई किरदार नहीं निभाया है, बल्कि जटायु के किरदार की आवाज बने हैं।
सनी देओल
किरदार- हनुमान
अभिनेता सनी देओल के किरदार की भी काफी चर्चा है। उन्होंने भगवान हनुमान का रोल अदा किया है। हालांकि, उनकी भूमिका 'रामायण' के दूसरे पार्ट में नजर आएगी। पहले फिल्म में उनका किरदार नहीं है। फिल्म के खत्म होने पर एक हल्की सी झलक है। मगर, उसमें भी चेहरा नहीं दिखाई दिया है।
ये सितारे भी हैं फिल्म का हिस्सा
इनके अलावा अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने विद्युत्जिह्व का किरदार निभाया है। कुणाल कपूर ने इंद्र का रोल किया है। शीबा चड्ढा को मंथरा की भूमिका अदा करते देखा गया है। वहीं, मुकेश तिवारी का किरदार महर्षि अगस्त्य का है। अभिनेता राघव जुयाल ने मेघनाद का रोल किया है।