रामायण बॉक्स ऑफिस: रणबीर की फिल्म ने आठ दिनों में पार किया 1000 करोड़ का आंकड़ा, 'पठान'-'एनिमल' को छोड़ा पीछे

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इसी के साथ यह सबसे तेजी से इस मुकाम तक पहुंचने वाली तीसरी भारतीय फिल्म बन गई है। वहीं, घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने शाहरुख खान की 'पठान' और रणबीर कपूर की ही ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। विज्ञापन रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और रवि दुबे स्टारर फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। रिलीज के साथ ही शानदार शुरुआत करने वाली इस फिल्म ने महज आठ दिनों में कमाई के मामले में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। फिल्म ने दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

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कितना हुआ 'रामायण' का बिजनेस

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'रामायण' ने रिलीज के आठवें दिन यानी गुरुवार को सभी भाषाओं में 53.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई 564.60 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 675.05 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।



विदेशी बाजारों में भी फिल्म का प्रदर्शन शानदार रहा है। ओवरसीज मार्केट से अब तक 358.50 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है। इस तरह फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,033.55 करोड़ रुपये हो गया है।

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'पठान'-'एनिमल' को छोड़ा पीछे

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 560 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करते ही फिल्म ने शाहरुख खान की 'पठान' को पीछे छोड़ दिया है, जिसने अपने पूरे थिएट्रिकल रन में 544.28 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था। इतना ही नहीं, रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' का लाइफटाइम कलेक्शन 556.36 करोड़ रुपये था, जिसे 'रामायण' ने महज आठ दिनों में पार कर लिया है।



'रामायण' ने बनाया नया रिकॉर्ड

वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने की रफ्तार के मामले में भी फिल्म ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आठ दिनों में यह मुकाम हासिल कर फिल्म अब तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। इससे पहले 'पुष्पा 2: द रूल' और 'धुरंधर: द रिवेंज' ने महज सात दिनों में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था। वहीं, 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' को इस मुकाम तक पहुंचने में 10 दिन, 'आरआरआर' को 16 दिन और 'जवान' को 18 दिन लगे थे।

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