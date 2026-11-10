बॉक्स ऑफिस: मंडे टेस्ट में ब्लॉकबस्टर साबित हुई 'रामायण', 'धुरंधर 2' को पछाड़ बनी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसकी उम्मीद शायद फिल्म के मेकर्स ने भी नहीं की होगी। दिवाली वीक में रिलीज हुई इस फिल्म ने शुरुआती दिनों में भले ही उम्मीद के मुताबिक रफ्तार नहीं पकड़ी, लेकिन पहले सोमवार को इसने कमाई के सारे समीकरण बदल दिए।

पांचवें दिन फिल्म ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर इतिहास रच दिया। इतना ही नहीं, इसने रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' को भी पीछे छोड़ते हुए सोमवार की कमाई का नया रिकॉर्ड बना दिया है।

'रामायण' को दिवाली के बाद की छुट्टी का भरपूर फायदा मिला है। सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, 'रामायण' ने पांचवें दिन यानी 9 नवंबर को भारत में सभी भाषाओं में 107.50 करोड़ रुपये नेट का कारोबार किया। इसमें अकेले हिंदी वर्जन की हिस्सेदारी 87.25 करोड़ रुपये रही। कन्नड़ से 7.50 करोड़, तेलुगु से 6 करोड़, तमिल से 4 करोड़ और मलयालम से 2.75 करोड़ रुपये आए।

बता दें कि इस कमाई के साथ फिल्म ने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने पहले सोमवार को करीब 65 करोड़ रुपये नेट कमाए थे। वहीं 'रामायण' ने 107.50 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ इस आंकड़े को काफी पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा सलमान खान की 'टाइगर 3' के पास दिवाली के बाद सोमवार की छुट्टी पर सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड था। 'रामायण' ने इस रिकॉर्ड को भी अपने नाम कर लिया।इस आंकड़े के साथ फिल्म 'रामायण' ने 'हनुमान अंश' के 343.11 करोड़ रुपये के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। वहीं, 'बॉर्डर 2' के 362.76 करोड़ रुपये के आंकड़े को भी इसने चुनौती दे दी है।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी 600 करोड़ पार

फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ विदेशी बाजारों में भी शानदार प्रदर्शन किया है। पांच दिनों में भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 413.90 करोड़ रुपये हो चुका है। वहीं ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने 250 करोड़ रुपये का ग्रॉस कारोबार किया है। इस तरह 'रामायण' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 663.90 करोड़ रुपये पहुंच गया है।



नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में हैं। फिल्म का दूसरा पार्ट दिवाली 2028 में रिलीज होने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कौन-कौन से नए रिकॉर्ड अपने नाम करती है।