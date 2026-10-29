Pyre Movie Review: बुढ़ापे में साथ की अहमियत समझाती पहाड़ों की मार्मिक कहानी, आमा-बुबू के अभिनय ने फूंकी जान

कहानी

वैसे तो पायर की कहानी उत्तराखंड के गांव में रहने वाले आमा (हीरा देवी) और बुबू (पदम सिंह कापड़ी) नाम के बुजुर्ग दंपत्ति की है। फिर भी यह कह सकते हैं कि 'पायर' सिर्फ दो बुजुर्गों की कहानी नहीं है, बल्कि उन तमाम माता-पिता की जिंदगी का आईना है, जिनके बच्चे बेहतर भविष्य की तलाश में शहरों का रुख कर लेते हैं। पीछे छूट जाते हैं खाली होते गांव, पुराने घर, बीते दिनों की यादें और उम्र के उस पड़ाव पर बढ़ती जरूरतें, जब इंसान को सबसे ज्यादा अपनों के साथ की जरूरत होती है।



उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे एक गांव में रहने आमा और बुबू 28 साल से अपने बेटे हरिया के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। आमा अक्सर बीमार रहती हैं और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए बुबू को दो कंधों की जरूरत पड़ती है। गांव के दो लड़के लक्ष्मण (सुभाष चंद्र) और जीवन (शुभम चौधरी) आमा को पहाड़ से नीचे उतरने और वापस लाने में मदद करते हैं।



इस मदद के बदले में बुबू अपनी बकरियां उनको सम्मान स्वरूप देते हैं। बुजुर्ग दंपत्ति का मानना है कि जब तक उनके पास देने के लिए बकरियां हैं, वह तब तक ही जिंदा रह सकते हैं। इसके बाद उनकी मदद करने कोई नहीं आएगा। इसी बीच जीवन की नौकरी लग जाती है और वह मुंबई चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मण भी अपने परिवार के साथ गांव छोड़ देता है।



एक दिन डाकिया बिशन (सादाब खान) आमा-बुबू के बेटे हरिया की चिट्ठी लेकर आता है। इस चिट्ठी में लिखा होता है कि कुछ दिनों बाद हरिया गांव वापस लाैटने वाला है। यह सुनकर आमा-बुबू खुश हो जाते हैं पर हरिया तय तारीख पर वापस नहीं आता।



अब आमा-बुबू को इस बात की चिंता सताने लगती है कि गांव खाली होने के बाद उनका साथ या उनकी मदद के लिए कौन आएगा? आगे क्या होगा? क्या हरिया गांव वापस लौटेगा? इन सवालों का जवाब पाने के लिए आप यह फिल्म देख सकते हैं।



कहानी का दर्द इस बात में भी है कि यहां किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराना आसान नहीं। बच्चे रोजगार और बेहतर जिंदगी की तलाश में दूर चले जाते हैं। वहीं पीछे रह जाने वाले माता-पिता को अपनी चिंता सताने लगती है क्योंकि उनका भविष्य अनिश्चित हो जाता है। फिल्म इसी दूरी और उससे पैदा होने वाले भावनात्मक खालीपन को बारीकी से पकड़ती है।