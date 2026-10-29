दिलजीत दोसांझ: दिल्ली कॉन्सर्ट में जाने का है प्लान? जानें टाइमिंग, मेट्रो और ट्रैफिक से जुड़ी सभी जरूरी बातें

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कब और कहां होगा दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट?

दिलजीत दोसांझ का ‘ऑरा इंडिया टूर 2026’ का दिल्ली शो 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। पहले यह कॉन्सर्ट 1 नवंबर को होने वाला था, लेकिन बाद में इसकी तारीख बदलकर 30 अक्टूबर कर दी गई। विज्ञापन



कॉन्सर्ट में बड़ी संख्या में फैंस के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में स्टेडियम में एंट्री और सुरक्षा जांच में समय लग सकता है। इसलिए टिकट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समय से पहले पहुंचने की योजना बनाएं। दिलजीत दोसांझ का ‘ऑरा इंडिया टूर 2026’ का दिल्ली शो 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। पहले यह कॉन्सर्ट 1 नवंबर को होने वाला था, लेकिन बाद में इसकी तारीख बदलकर 30 अक्टूबर कर दी गई।कॉन्सर्ट में बड़ी संख्या में फैंस के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में स्टेडियम में एंट्री और सुरक्षा जांच में समय लग सकता है। इसलिए टिकट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समय से पहले पहुंचने की योजना बनाएं। विज्ञापन विज्ञापन पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ अपने 'ऑरा इंडिया टूर' को लेकर चर्चा में हैं। इस शो को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है। हालांकि, कॉन्सर्ट में जाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। इस खबर में जानिए कॉन्सर्ट से जुड़ी पूरी डिटेल।

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कॉन्सर्ट के लिए कब खुलेंगे गेट?

कॉन्सर्ट के गेट खुलने और दिलजीत की परफॉर्मेंस शुरू होने का सही समय जानने के लिए अपने टिकट और आयोजकों की ओर से जारी निर्देशों को जरूर चेक करें। कार्यक्रम में काफी भीड़ होने की संभावना है, इसलिए आखिरी समय पर पहुंचने से बचें।



एक बार स्टेडियम में प्रवेश करने के बाद बाहर निकलने पर दोबारा एंट्री की अनुमति नहीं होने की जानकारी भी सामने आई है। इसलिए अंदर जाने से पहले अपनी जरूरत की चीजें साथ रख लें और टिकट से जुड़े नियम जरूर देख लें।

दिल्ली मेट्रो से पहुंचना रहेगा बेहतर

कॉन्सर्ट के दिन स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक बढ़ने की संभावना है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो से सफर करना आपके लिए सुविधाजनक हो सकता है। दिलजीत ने भी फैंस से मेट्रो का इस्तेमाल करने की अपील की है।



जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन वायलेट लाइन पर है। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से आप जंगपुरा मेट्रो स्टेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर से निकलने से पहले अपने रूट और आखिरी मेट्रो के समय की जानकारी जरूर चेक कर लें।



दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने 30 अक्टूबर को कॉन्सर्ट के मद्देनजर मेट्रो सेवाएं आधी रात तक चलाने और अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की व्यवस्था की है। हालांकि, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और रैपिड मेट्रो को इस व्यवस्था से अलग रखा गया है।

इन सड़कों पर मिल सकता है ट्रैफिक जाम

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, 30 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से रात 12 बजे तक JLN स्टेडियम के आसपास कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रह सकते हैं।



इनमें लोधी रोड, भीष्म पितामह मार्ग, लाला लाजपत राय मार्ग, आर्च बिशप मार्ग, फोर्थ एवेन्यू रोड, फिफ्थ एवेन्यू रोड और दयाल सिंह कॉलेज रोड शामिल हैं। स्टेडियम के आसपास की कुछ अन्य सड़कों पर भी आवाजाही प्रभावित हो सकती है।



अगर आप अपनी गाड़ी से जाने की सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देख लें। स्टेडियम के आसपास आम लोगों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। कैब और ऑटो के लिए भी तय पिकअप और ड्रॉप-ऑफ पॉइंट इस्तेमाल करने होंगे।

स्टेडियम में क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं?

कॉन्सर्ट में जाने से पहले टिकट और आयोजकों की ओर से जारी सामान संबंधी नियम जरूर पढ़ लें। सुरक्षा जांच के दौरान परेशानी से बचने के लिए केवल जरूरी सामान ही साथ रखें।







इन चीजों को लेकर अलग-अलग आयोजनों में नियम बदल सकते हैं, इसलिए किसी भी सामान को साथ ले जाने से पहले अपने टिकट या आयोजक की आधिकारिक गाइडलाइन देख लें। कॉन्सर्ट में जाने से पहले टिकट और आयोजकों की ओर से जारी सामान संबंधी नियम जरूर पढ़ लें। सुरक्षा जांच के दौरान परेशानी से बचने के लिए केवल जरूरी सामान ही साथ रखें।इन चीजों को लेकर अलग-अलग आयोजनों में नियम बदल सकते हैं, इसलिए किसी भी सामान को साथ ले जाने से पहले अपने टिकट या आयोजक की आधिकारिक गाइडलाइन देख लें।