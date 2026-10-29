OTT This Week: गद्दी के लिए लड़ेंगे कालीन भैया, एक-दूसरे से भिड़ेंगी ‘अक्का’; इस हफ्ते ओटीटी पर क्या है खास?

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मिर्जापुर: द मूवी

पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा की अदाकारी से सजी फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दर्शकों से इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने अच्छा कलेक्शन किया था। अब यह फिल्म 30 अक्तूबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है। विज्ञापन

पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा की अदाकारी से सजी फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दर्शकों से इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने अच्छा कलेक्शन किया था। अब यह फिल्म 30 अक्तूबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है। त्योहारी सीजन में अगर घर बैठ कर परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताना है, तो इस हफ्ते ओटीटी पर आपके लिए बहुत कुछ है। फिल्म 'मीठे में क्या है' एक पारिवारिक ड्रामा है, जो इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है। इसके अलावा साउथ और हॉलीवुड की फिल्में और सीरीज आपका मनोरंजन करने आ रही हैं।

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मीठे में क्या है

अगर आपको फैमिली ड्रामा से भरपूर किसी फिल्म का इंतजार है, जिसे आप फेस्टिव सीजन में परिवार के साथ बैठकर देख सकें, तो यह शानदार विकल्प है। 'मीठे में क्या है' इस वीक ओटीटी पर धमाका करेगी। इसमें संयुक्त परिवार और उनके बीच के चैलेंज और सपोर्ट सिस्टम को बखूबी दिखाया गया है। यह फिल्म 30 अक्तूबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। बात करें कास्ट की तो राधिका बंसल निर्देशित फिल्म में ऋत्विक भौमिक, रोहिणी हट्टंगड़ी और आयशा रजा मिश्रा जैसे सितारे हैं।



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अक्का

कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे स्टारर गैंगस्टर सीरीज 'अक्का' भी इस वीक को खास बनाएगी। यह 1980 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित गैंगस्टर ड्रामा है। वाईआरएफ एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी 'अक्का' से धर्मराज शेट्टी निर्देशन की दुनिया में कदम रख रहे हैं। उन्होंने ही इसकी कहानी भी लिखी है। इसकी कहानी पेरनुरु नाम की एक रियासत में सेट है, जिसे कई पीढ़ियों की महिलाओं ने बनाया, चलाया और सुरक्षित रखा है। परंपराएं, सत्ता की लड़ाई और आपसी दुश्मनी इसकी कहानी का अहम हिस्सा हैं। 'अक्का' का प्रीमियर 30 अक्तूबर को नेटफ्लिक्स पर होगा।



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सिग्मा

सीएम विजय के बेटे जेसन संजय के निर्देशन में बनी तमिल फिल्म 'सिग्मा' में संदीप किशन मुख्य भूमिका में हैं। यह दो अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में फारिया अब्दुल्ला, राजू सुंदरम, संपत राज और शिव पंडित शामिल हैं। तेलुगु और हिंदी भाषाओं में होने की वजह से यह फिल्म ज्यादा दर्शकों तक पहुंचेगी। यह 30 अक्तूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।



बत्था

सुपरस्टार विजय सेतुपति की फिल्म 'बत्था' भी इस वीक ओटीटी पर आ गई है। नेटफ्लिक्स पर यह 29 अक्तूबर से स्ट्रीम हो रही है। बता दें कि यह फिल्म पहली अक्तूबर को थिएटर्स में सजी थी। एक महीने से भी कम वक्त में यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रही है। 'बत्था' को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया जाएगा।



इमोर्टल

यह एक तमिल भाषा की हॉरर-रोमांटिक फिल्म है, जो 04 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसमें जी.वी. प्रकाश कुमार, कायादु लोहार और टी.एम. कार्तिक अहम भूमिका में हैं। अब यह ओटीटी पर आ रही है। यह फिल्म 30 अक्तूबर 2026 से सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी। ओटीटी पर यह तमिल के अलावा हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी उपलब्ध होगी।



ऑब्सेशन

'ऑब्सेशन' इस साल 29 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसमें बेयर (माइकल जॉनस्टन) की कहानी है, जो सामाजिक रूप से असहज है। अभिनेता अपनी बचपन की प्रेमिका निक्की (इंडे नवारेटे) का दिल जीतने के लिए अजीब चीज का सहारा लेता है। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। निक्की एक हत्यारी और हिंसक महिला बन जाती है। यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर 30 अक्तूबर को रिलीज होगी।

