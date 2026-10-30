{"_id":"6ae40296d6f4f3cee1006fb7","slug":"patrick-stewart-passed-away-at-86-know-about-his-7-powerfull-role-in-film-and-tv-shows-2026-10-30","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पैट्रिक स्टीवर्ट: प्रोफेसर चार्ल्स बनकर दिमाग पर छाए, आखिरी बार ‘एवेंजर्स-डूम्सडे’ में नजर आएगा यह किरदार","category":{"title":"Hollywood","title_hn":"हॉलीवुड","slug":"hollywood"}}

विज्ञापन हॉलीवुड के दिग्गज कलाकार पैट्रिक स्टीवर्ट का बुधवार को 86 साल की उम्र में निधन हो गया। अभिनेता अल्जाइमर और डिमेंशिया से जूझ रहे थे। उन्होंने अमेरिका में अंतिम सांस ली। अभिनेता ने एक्स-मेन सीरीज में अपने किरदार प्रोफेसर चार्लस जेवियर से दर्शकों का दिल जीता है। इस खबर में हम आपको बता रहे हैं कि अभिनेता ने और किन-किन फिल्मों में यादगार किरदार निभाए हैं।

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नोबलमैन

मिस्टर स्टीवर्ट अपने देश ब्रिटेन में मंच (स्टेज) के एक मशहूर अभिनेता थे। उन्होंने 1966 में रॉयल शेक्सपियर कंपनी के साथ काम करना शुरू किया। उनके सबसे चर्चित किरदारों में 'मैकबेथ' में मुख्य किरदार यानी परेशान कुलीन व्यक्ति (नोबलमैन) शामिल है। मिस्टर स्टीवर्ट ने इस किरदार के बारे में कहा था, 'मैंने पूरे 365 दिनों तक मैकबेथ का किरदार निभाया। यह किरदार मेरे अंदर इतनी गहराई तक उतर गया था कि उस समय इसने मेरी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया था'

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प्रोफेसर एक्स

मिस्टर स्टीवर्ट ने कई 'एक्स-मेन' फिल्मों में चार्ल्स जेवियर, यानी प्रोफेसर एक्स का किरदार निभाया। इसमें वह व्हीलचेयर पर बैठे एक अमीर टेलीपैथ (जो दिमाग से दूसरों से जुड़ सकता है) के रूप में नजर आए। उनका यह किरदार काफी मशहूर हुआ।



प्रोफेसर एक्स

हाल ही में मिस्टर स्टीवर्ट ने 'एवेंजर्स: डूम्सडे' में फिर से यही किरदार निभाया है, जो दिसंबर में रिलीज होने वाली है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि 'मुझे अभी भी दिलचस्प ऑफर मिलते रहते हैं और मुझे नए काम की चुनौतियों का सामना करना अच्छा लगता है। मैं कभी भी आधिकारिक तौर पर रिटायर होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं हमेशा और हमेशा के लिए एक एक्टर ही रहूंगा।'

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कैप्टन पिकार्ड

कैप्टन पिकार्ड 20वीं सदी के टेलीविजन के सबसे मशहूर किरदारों में से एक हैं। मिस्टर स्टीवर्ट ने 'स्टार ट्रेक: द नेक्स्ट जेनरेशन' में इस किरदार को बहुत ही शांत और गंभीर अंदाज में निभाया। कैप्टन पिकार्ड शायद ही कभी बहुत ज्यादा भावनाएं दिखाते थे, लेकिन जब उन्हें कुछ पसंद नहीं आता था, तो वह अक्सर अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लेते थे। यह अंदाज इंटरनेट पर एक 'मीम' बन गया।

एवरी बुलॉक

मिस्टर स्टीवर्ट मजाक-मस्ती करने या खुद का मजाक उड़ाने से भी पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने एनिमेटेड सीरीज 'अमेरिकन डैड' के 90 से ज्यादा एपिसोड्स में एवरी बुलॉक का किरदार निभाया। वह CIA के डिप्टी डायरेक्टर थे, जिनमें अनगिनत कमियां थीं। वह अक्सर खुद का मजाक उड़ाते रहते थे।