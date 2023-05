साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही 'पुष्पा: द राइज' के दूसरे पार्ट 'पुष्पा: द रूल' की शूटिंग जोरो-शोरों से जारी है। सुकुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'पुष्पा' में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल जैसे सितारे दर्शकों का दिल जीतते नजर आए थे। वहीं, अब 'पुष्पा 2' के सेट से फहाद की नई तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया है। तस्वीर के साथ ही मेकर्स ने एक बड़ा अपडेट भी दिया है।

'पुष्पा: द राइज' की बात करें तो इसमें फहाद फासिल ने एसपी भंवर सिंह शेखावत की भूमिका निभाई थी। फिल्म के अंत में फहाद और अल्लू अर्जुन आमने-सामने नजर आए थे। आखिरी सीन में भंवर सिंह की आंखों में दिख रहा गुस्सा इस बात का सबूत दे रहा था कि वह भले ही उस वक्त कुछ करने में बेबस था, लेकिन 'पुष्पा 2' में वह बदला लेने के लिए पहले से ज्यादा तैयारी के साथ वापस आ रहा है।

A key schedule of #Pushpa2TheRule completed with 'Bhanwar Singh Shekhawat' aka #FahadhFaasil 💥💥



This time he will return with vengeance ❤️🔥🔥



Icon Star @alluarjun @iamRashmika @aryasukku @ThisIsDSP @SukumarWritings @PushpaMovie @TSeries pic.twitter.com/l4lixpvhm7