एसएस राजामौली: ये था निर्देशक के करियर का सबसे हिंसक एक्शन सीक्वेंस, विधानसभा के सामने किया शूट; बताया किस्सा

राजामौली और एनटीआर की जोड़ी ने साउथ सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी हैं। दोनों ने अपने करियर की शुरुआत में साथ काम किया था और फिल्म 'सिम्हाद्रि' ने दोनों के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। अब राजामौली ने इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है।

राजामौली अपने बेटे एसएस कार्तिकेय की अपकमिंग फिल्म 'डोंट ट्रबल द ट्रबल' के प्रमोशन के दौरान अभिनेता फहाद फासिल, कार्तिकेय, संगीथ प्रताप और श्याम मोहन के साथ बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने 'सिम्हाद्रि' की शूटिंग के दिनों को याद किया।राजामौली ने बताया कि उन्होंने अपनी फिल्म 'सिम्हाद्रि' की शूटिंग केरल में की थी। इस दौरान उन्होंने केरल विधानसभा के सामने फिल्म का एक बेहद हिंसक एक्शन सीन शूट किया था।

विधानसभा के सामने कुल्हाड़ी लेकर...

उन्होंने कहा, 'मैंने 'सिम्हाद्रि' की शूटिंग केरल में की थी। मुझे नहीं पता कि अब ऐसा करना मुमकिन है या नहीं, क्योंकि हमने विधानसभा के सामने शूटिंग की थी। हमने हीरो को विधानसभा के सामने कुल्हाड़ी लेकर दौड़ते और लोगों को मारते हुए शूट किया था। मुझे लगता है कि हम करीब 10 दिनों तक वहां थे।'



राजामौली की इस बात पर उनके बेटे कार्तिकेय ने भी कहा कि शायद यह उनके पिता के करियर का सबसे ज्यादा हिंसक एक्शन सीक्वेंस था। उन्होंने कहा कि इसके बाद राजामौली ने शायद ही इससे ज्यादा हिंसक कोई सीन शूट किया हो। राजामौली ने भी कार्तिकेय की बात से सहमति जताते हुए कहा कि यह निश्चित तौर पर उनका सबसे हिंसक सीन था।