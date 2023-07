20 जुलाई को रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रोजेक्ट के' इतिहास रचने के लिए तैयार है। यह सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2023 में डेब्यू करने वाली पहली भारतीय फिल्म होगी। अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हासन की 'प्रोजेक्ट के' का टाइटल रिलीज डेट और ट्रेलर का खुलासा आने वाली 20 जुलाई को कॉमिक कॉन में किया जाएगा। फैंस भी फिल्म की रिलीज डेट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं।





